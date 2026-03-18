Son Mühür- Global piyasalarda esen enerji fırtınası, Türkiye’de akaryakıt etiketlerini sarsmaya hazırlanıyor. Brent petrolün 110 dolar sınırına dayanması ve Orta Doğu’daki rafineri krizinin ardından, ünlü ekonomist İris Cibre’den araç sahiplerini üzecek bir son dakika açıklaması geldi. Cibre, enerji maliyetlerindeki devasa artışın doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağını duyurdu.

Akaryakıtta "Kara Cuma" hazırlığı: Motorine dev zam kapıda!

Küresel enerji koridorlarında tansiyonun yükselmesi ve Brent petrolün %6’nın üzerinde değer kazanarak 110 dolar seviyesine demir atması, yurt içinde akaryakıt fiyatlarını tetikledi. Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hesaplamalarla piyasalardaki son durumu özetledi. Cibre’nin analizine göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 5.73 TL tutarında devasa bir artış bekleniyor.

"Tamamı pompaya yansıyacak"

İris Cibre, beklenen bu zammın herhangi bir sübvansiyon olmaksızın doğrudan vatandaşa yansıyacağını ifade etti. Cibre, "Cumadan geçerli motorinde pompaya 5.73 TL zam bekleniyor, tamamı pompaya yansıyacak" diyerek, maliyet artışının kaçınılmaz bir sonucuyla karşı karşıya kalındığını vurguladı.

ÖTV kalkanı düştü: Motorinde vergi limiti doldu

Akaryakıt fiyatlarındaki artışı dengeleyen ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) payına dair kritik bir detayı da paylaşan Cibre, motorinde vergi kalkanının artık kalmadığını belirtti. Yapılan hesaplamalara göre motorinde sadece 58 kuruşluk bir ÖTV payı kaldığını ve bu miktarın son zamlarla birlikte tamamen tükendiğini ifade eden ekonomist, benzinde ise durumun biraz daha farklı olduğunu kaydetti.

Benzinde 6.31 TL’lik ÖTV payı devam ediyor

Motorindeki sert yükselişe karşın benzin tarafındaki vergi yapısına dikkat çeken Cibre, "Hesabıma göre, 58 kuruş ÖTV kalmıştı, bitti; benzinde ise hala 6.31 TL ÖTV var" dedi.

