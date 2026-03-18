Son Mühür- Enerji koridorlarında tansiyonun yükselmesiyle birlikte Brent ham petrolü, yatırımcıların beklentilerini aşan bir sıçrama gerçekleştirerek %6’nın üzerinde değer kazandı. Kısa süre öncesine kadar 105 dolar bandında seyreden ve piyasalarda nispeten dengeli bir grafik çizen siyah altın, jeopolitik risklerin somutlaşmasıyla beraber 110 dolar seviyelerine demir attı. Bu ani fiyat hareketi, küresel enflasyon kaygılarını yeniden tetiklerken, enerji maliyetlerindeki bu artışın pompa fiyatlarından sanayi üretimine kadar geniş bir yelpazede baskı oluşturması bekleniyor.

FED’in faiz kararı ve piyasaların tepkisi

Ekonomi dünyasının gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) tarafından gelecek açıklamalardaydı. FED, son toplantısında piyasa beklentileriyle paralel bir duruş sergileyerek faiz oranlarını sabit bırakma kararı aldı. Bu karar normal şartlarda piyasalarda bir miktar sakinleşme yaratması beklenirken, petrol piyasasındaki arz endişelerinin baskın gelmesiyle bu etki sınırlı kaldı. Faizlerin sabit tutulması, dolar endeksinin mevcut konumunu korumasına neden olsa da enerji piyasalarındaki arz-talep dengesizliği, parasal genişleme beklentilerinden çok daha güçlü bir itici güç haline geldi.

Orta Doğu’da savaş senaryoları ve rafineri saldırısının etkileri

Petrol fiyatlarındaki bu sert yükselişin temel kaynağının ise Orta Doğu’dan gelen ürkütücü haberler olduğu düşünülüyor. Bölgede uzun süredir çalan savaş çanları, Katar’da bulunan dünyanın en büyük rafinerilerinden birinin vurulmasıyla yerini fiili bir krize bıraktı. Üretim kapasitesinde yaşanan bu ağır darbe, küresel enerji arzının kesintiye uğrayacağı korkusunu zirveye taşıdı. Stratejik öneme sahip bu gibi önem arz eden tesislerin hedef alınması, sadece bölgesel bir çatışmanın habercisi değil, aynı zamanda dünya enerji güvenliğinin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunun bir kanıtı niteliğinde yorumlanıyor.