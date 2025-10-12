Son Mühür / Yiğit Uzun- Altın piyasasında son günlerde kar satışları görülse de yükseliş eğilimi hâlâ güçlü. ABD dolarının değer kazanması ve Gazze’de İsrail–Hamas arasında sağlanan geçici anlaşma, jeopolitik tansiyonu bir miktar düşürerek fiyatlarda teknik düzeltmeye zemin hazırladı.

Faiz indirimi ve merkez bankaları altını destekliyor

Analistler, altındaki ana yükseliş nedeninin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim süreci olduğunu vurguluyor. Özellikle Çin ve diğer gelişen ülkelerin merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, küresel ölçekte fiyatların yüksek seyretmesini sağlıyor.

Altın enflasyona karşı güçlü kalkan oldu

Yılbaşından bu yana ons altın yüzde 50, gram/TL altın ise yüzde 80 prim yaptı. Aynı dönemde tüketici enflasyonu yüzde 25,43 seviyesinde kalınca, altın yatırımcısına güçlü bir reel getiri sundu.

Karahan’dan “yastık altı” uyarısı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye’deki yastık altı altın stokunun 400–500 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatarak, “Altındaki yükseliş, varlık etkisiyle iç talebi artırıyor. Fiyat istikrarı sağlanmadıkça yastık altı altın talebi sürecektir” dedi.

Uzmanlara göre bu tespit, enflasyonla mücadelede altın talebinin kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

VİOP’ta küçük yatırımcıya yeni fırsatlar

Artan finansal okuryazarlıkla birlikte yatırımcılar, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) altın, gümüş ve hisse kontratlarına yöneliyor. Teminatla işlem yapılabilen bu piyasada yatırımcılar daha küçük sermayeyle pozisyon alabiliyor. Ancak ekonomistler, kaldıraç oranı ve teminat dengesine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Trump’tan gümrük vergisi hamlesi: altına yeniden güvenli liman rolü

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’e yönelik yüzde 100 ek gümrük vergisi açıklaması, küresel piyasalarda dalgalanma yarattı. Uzmanlara göre bu adım, altını yeniden güvenli liman konumuna getirebilir. Aynı dönemde gümüş, 2011 yılındaki tarihi zirvesini test etti.

Altın tahminleri rekor düzeyde

Yatırım bankaları, altın için hedef fiyatlarını artırıyor.

Saxo Bank Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, önümüzdeki 12 ayda 5.000 dolar/ons seviyesinin görülebileceğini söylüyor.

Goldman Sachs ise 2026 yılı sonu tahminini 4.900 dolar/ons olarak güncelledi.

Borsa İstanbul’da dalgalar sürüyor

Yüksek enflasyon, TCMB’nin faiz politikası ve siyasi gündem, Borsa İstanbul’da dalgalı seyre neden oluyor. Eylül enflasyonunun beklentileri aşması, faiz indirim beklentilerini zayıflattı.

Piyasalar, 23 Ekim’deki TCMB faiz kararı ve 24 Ekim’de görülecek CHP Kurultay davasını yakından takip ediyor.

BIST 100 endeksi için ilk destek 10.650 puan seviyesinde bulunuyor. 11.000 puanın aşılması, endekste tepki alımlarını güçlendirebilir. Ancak uzmanlar, kısa vadede “satış baskısının devam edebileceği” uyarısında bulunuyor.