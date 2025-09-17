İzmir ekibi toplamda 7 şut çekti ve bunlardan 4’ü kaleyi buldu. Kütahyaspor ise 9 şut ile daha fazla gol fırsatı yaratırken, 6 isabetli vuruşla skoru belirledi.

Altınordu fırsatları değerlendiremedi

Kütahyaspor, oyunun kontrolünü elinde tutarak gol fırsatlarını değerlendirdi. 22. dakikada Aykut Çift’in attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Ardından 38. dakikada Yiğit Emir Ekiz, skoru 2-0’a taşıyarak farkı ikiye çıkardı. Maçın ilerleyen dakikalarında Civan Süer, 80. dakikada kaydettiği golle Kütahyaspor’un üstünlüğünü perçinleyerek skoru 3-0’a getirdi. Altınordu, oyundan kopmayarak 86. dakikada Kerim Avcı’nın golüyle farkı 2’ye indirdi ve skoru 3-1 olarak belirledi.