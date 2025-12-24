Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Karadeniz’de Türkiye’ye ait bir ticari geminin vurulduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

“Güncel bir olay değil” vurgusu

DMM’nin son açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında yeni bir gelişme gibi servis edilen görüntülerin dezenformasyon içerdiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiğinin tespit edildiği, bugünle ya da güncel bir olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı ifade edildi.

MT VIVO iddiaları yalanlandı

Yalanlanan paylaşımlarda, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye ayçiçeği yağı taşıdığı öne sürülen Türk bayraklı MT VIVO adlı ticari geminin, uluslararası sularda seyir halindeyken bir İHA saldırısına uğradığı iddia edilmişti. Aynı paylaşımlarda, kısa süre içinde hedef alınan gemi sayısının dörde çıktığı ve sınır ihlali yaptığı öne sürülen Rus İHA’larına ilişkin ifadeler de yer almıştı.

“Teyitsiz içerikler paylaşılmamalı” uyarısı

DMM açıklamasında, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, resmi makamlarca doğrulanmamış ve kaynağı belirsiz görüntü ve içeriklerin paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. Yetkili kurumlar dışında yapılan paylaşımların bilgi kirliliğine yol açabileceğine dikkat çekildi.

Dezenformasyona karşı resmi kaynak hatırlatması

Açıklamada, benzer iddialara ilişkin bilgilerin yalnızca resmî makamların duyuruları üzerinden takip edilmesinin önemine işaret edilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin öncelik olduğu belirtildi.

“Bu tür paylaşımlar savaşa sürükler mi?”

Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların ardından, teyitsiz ve bağlamından koparılmış içeriklerin uluslararası gerilimleri tırmandırma potansiyeline sahip olup olmadığı da tartışma konusu oldu. Uzman değerlendirmelerinde, özellikle askeri ve güvenlik hassasiyetinin yüksek olduğu dönemlerde yapılan bu tür paylaşımların, kamuoyunda yanlış algılar oluşturabileceği ve diplomatik kriz riskini artırabileceği ifade ediliyor.

Ancak resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu içeriklerin herhangi bir çatışma ya da askeri gelişmeyle bağlantılı olmadığı net şekilde vurgulanıyor. Yetkililer, benzer iddiaların yayılmasının bölgesel istikrar açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması çağrısını yineliyor.