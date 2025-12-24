İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir açıklamaya imza attı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada; gazeteciliği çıkar kapısı, tehdit malzemesi ve yasadışı işlere kalkan yapanların çoğaldığına vurgu yapılırken, etik değerleri ve haberciliği yok sayan anlayışın da artışına vurgu yapılmıştı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından gündeme taşınan konuyla ilgili olarak, Son Mühür İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir'den açıklama geldi.

"Medyanın siyaseten fonlanan yapılara teslim edilmesine karşı sessiz kalmayacağız!"

Konuyla ilgili olarak önemli bir açıklamada bulunan Son Mühür İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir, "Geçtiğimiz günlerde İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin gündeme taşıdığı başlıkları, SonMühür olarak kamuoyu önünde biz de gündemimize alıyoruz.

Ancak altını özellikle çiziyoruz:

Söz konusu olan yalnızca suça bulaşmış yapılar değildir.

Aynı zamanda siyasi ilişkiler ve finansman yoluyla beslenen, medya görünümü altında faaliyet yürüten kurumlar da bu tartışmanın merkezindedir.

Gazetecilik;

siyasi iktidarlardan, çıkar gruplarından ve finansal baskı mekanizmalarından bağımsız olmak zorundadır.

Aksi halde basın; denetleyen değil, araçsallaştırılan bir yapıya dönüşür.

Bu nedenle;

etik dışı yöntemlerle finanse edilen, kamu gücüyle korunan ve gazeteciliği bir baskı aparatına çeviren tüm yapılarla mesleki ve kamusal düzeyde yüzleşilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Gerçek gazeteciler susturulurken,

medyanın siyaseten fonlanan yapılara teslim edilmesine karşı

sessiz kalmayacağız.

Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.