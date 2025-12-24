Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talebiyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu”, avukat Rezan Epözdemir ve yakın çevresinin mali faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici tespitler içerdi.

Raporda; Varlık Barışı kapsamında sisteme sokulan milyonlarca dolar, yüksek tutarlı nakit işlemleri, taşınmaz alım-satımları, para transferleri ve lüks araç ticaretine ilişkin işlemler ayrıntılı şekilde incelendi.

Varlık Barışı kapsamında 5,6 milyon dolar sisteme sokuldu

MASAK raporuna göre Rezan Epözdemir, 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlanarak 5 milyon 650 bin ABD doları tutarındaki kaynağı bankacılık sistemine dahil etti.

Ancak söz konusu tutara ilişkin nakit beyan formu ya da paranın yurt dışından getirildiğine dair herhangi bir kayıt bulunmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı belirtildi.

Raporda, Epözdemir’in geçmiş yıllara ait gelir vergisi beyannameleri incelendiğinde, özellikle 2021 yılı öncesinde, bu büyüklükte bir varlıkla uyumlu yüksek gelir beyanlarının yer almadığına dikkat çekildi. MASAK, beyan edilen varlık ile toplam hasılat arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesini yaptı.

Yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri dikkat çekti

MASAK incelemesine göre Epözdemir’in 2020–2025 yılları arasında banka hesaplarına 84,7 milyon TL, 5,65 milyon ABD doları ve 269 bin 800 Euro tutarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemleri yapıldığı tespit edildi.

Raporda, bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün, beyan edilen avukatlık gelirleriyle uyumlu olup olmadığına dair ciddi soru işaretleri bulunduğu vurgulandı.

Göktürk’teki taşınmazlarda “al-sat-geri al” süreci

MASAK raporunda dikkat çeken bir diğer başlık ise İstanbul Göktürk’te bulunan çok sayıda iş yeri oldu. Rapora göre söz konusu taşınmazlar 2022 yılında icradan satın alındı, aynı yıl içinde farklı kişilere devredildi. 2023 yılında ise bazı taşınmazların yeniden Epözdemir’e geçtiği belirlendi.

Bazı taşınmazların ise, Epözdemir’in tanıdığı adına kurulan ve daha önce hiçbir ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen bir şirkete devredildiği kaydedildi.

MASAK, bu süreci olağan ticari faaliyetlerle bağdaşmayan, mal varlığının dolaşıma sokulması veya gizlenmesi ihtimali barındıran işlemler olarak değerlendirdi.

Para transferlerinde dikkat çeken isimler

Raporda, Epözdemir’in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de sıralandı. Buna göre;

Dilan Polat’a 5 milyon 619 bin TL,

Fatih Terim’e 5 milyon 432 bin 608 TL tutarında para transferi yapıldığı belirtildi.

En yüksek tutarlı transferin ise Epözdemir’in bir tanıdığına yapıldığı, bu kişiye 117 milyon 780 bin TL aktarıldığı bilgisi raporda yer aldı.

Tutuklama sonrası 2,45 milyon dolarlık para hareketi

MASAK raporuna göre Epözdemir’in tutuklanmasının ardından, tanıdıklarından birinin hesabında bulunan 2 milyon 450 bin ABD doları, Epözdemir’in başka bir tanıdığına aktarıldı.

Parayı devralan kişinin bu tutarı çekmek istemesi üzerine, yürütülen soruşturma kapsamında paranın çekilmesine izin verilmediği kaydedildi.

Lüks Maybach işlemi raporda yer aldı

Raporda en dikkat çeken iddialardan biri de lüks araç işlemleri oldu. Yaklaşık 25 milyon TL değerindeki, 2024 model Maybach aracın, savcı Cengiz Çallı tarafından çakar tahsis edildiği, aracın 23 milyon 50 bin TL bedelle Rezan Epözdemir’in şoförü adına satın alındığı belirtildi.

Araç, satın alımından bir gün sonra Türkiye’nin tanınmış avukatlarından birine bedelsiz devredildi. Söz konusu avukatın aracı iki ay kullandıktan sonra 250 bin TL bedelle yeniden Epözdemir’e sattığı ifade edildi.

MASAK, bu işlem sonucunda ortaya çıkan 22 milyon 850 bin TL’lik tutarın nereye aktarıldığının tespit edilemediğini raporladı.

Yargı mensuplarına para aktarımı tespiti

Öte yandan MASAK raporunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Epözdemir’in tutuklanmasına ilişkin gerekçelerinde de yer aldığı üzere, bir kısım yargı mensuplarına para aktarıldığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.