Son Mühür- Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya platformlarında yüksek takipçi sayısına ulaşan öğretmenler hakkında yapılan şikâyetler üzerine soruşturma sürecini başlattı. Özellikle öğrencilerle birlikte yapılan paylaşımların hukuki ve etik boyutu mercek altına alındı.

Öğrencilerin yüzlerinin açık şekilde paylaşılması şikayet konusu oldu

Bakanlığa ulaşan başvurularda, ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilerin ders ortamında ya da okul sınırları içerisinde çekilen fotoğraf ve videolarda yüzlerinin açık şekilde yer aldığına dikkat çekildi.

Bu paylaşımların çocukların özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle CİMER’e çok sayıda şikayet yapıldığı öğrenildi.

Kanuna aykırı paylaşımlar için yaptırım uygulanacak

Soruşturma kapsamında, sosyal medyada içerik üreticisi olarak faaliyet gösteren öğretmenlerin paylaşımları mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.

Yapılan incelemelerde kanuna aykırılık tespit edilmesi halinde öğretmenler hakkında disiplin ve idari yaptırımların gündeme geleceği belirtildi. Bakanlık kaynakları, öğretmenlik mesleğinin kamusal sorumluluk taşıdığına vurgu yaptı.

Bakan Tekin daha önce uyarıda bulunmuştu

Konuya ilişkin önceki açıklamalarında Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin sosyal medya içeriklerinde yer almasının çocukların mahremiyetini zedelediğini ve eğitim sisteminin ciddiyetine zarar verdiğini ifade etmişti.

Tekin, bu tür paylaşımlara karşı önümüzdeki dönemde daha net ve caydırıcı adımlar atılabileceğini dile getirmişti.

81 ilde inceleme yapılması istendi

Başlatılan süreç kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine resmi yazı gönderdi. Yazıda, sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip öğretmenler ve okul yöneticilerinin tespit edilmesi, paylaşımlarının incelenmesi ve elde edilen bilgilerin Bakanlığa bildirilmesi talep edildi.