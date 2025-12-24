Son Mühür- Türkiye’nin perakende sektöründeki güçlü aktörlerinden biri olan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş, finans dünyasında dengeleri değiştirecek stratejik bir adım attı. Daha önce dijital katılım bankası üzerine yapılan fizibilite çalışmalarını revize eden şirket yönetimi, hizmet çeşitliliği ve operasyonel esneklik açısından daha geniş imkanlar sunan "geleneksel katılım bankası" kurma kararı aldı. Bu kapsamda, yasal prosedürlerin tamamlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) resmi kuruluş izni başvurusu gerçekleştirildi.

Dijitalden geleneksel bankacılığa

Şirket tarafından 3 Ekim 2024 tarihinde yapılan ilk duyuruda, kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına yönelik araştırma süreci başlatıldığı bildirilmişti. Ancak yapılan kapsamlı pazar analizleri ve mevzuat incelemeleri, stratejik bir rota değişikliğini beraberinde getirdi. Şirket yönetimi, dijital bankacılık lisansına kıyasla çok daha zengin hizmet çeşitliliği sunan geleneksel katılım bankası modelinin, uzun vadeli hedeflerle daha uyumlu olduğunu değerlendirdi. Yeni modelde faaliyetlerin ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden yürütülmesi planlanırken, yasal statü olarak geleneksel bankacılık lisansı tercih edildi.

BDDK başvurusuyla resmi süreç başladı

Şirket Yönetim Kurulu, 23 Aralık 2025 tarihinde aldığı kararla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde kuruluş işlemlerini resmiyete döktü. Şirketin çoğunluk payına sahip olacağı bu yeni iştirak için bağlı ortaklıklarla birlikte hareket edilecek. Alınan kararın hemen ardından, 24 Aralık 2025 (bugün) itibarıyla BDDK’ya kuruluş izni başvurusu iletildi.

Perakende gücü finansal çözümlerle birleşiyor

Kurulması planlanan katılım bankası, şirketin perakende sektöründeki dominant pozisyonunu finansal bir kaldıraç olarak kullanmayı hedefliyor. Müşterilerin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi ve faizsiz bankacılık prensiplerine uygun çözümler sunacak olan banka, teknolojik altyapısını dijital odaklı kurgulayacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerine uygun olarak kamuoyuna duyurulan bu girişim, şirketin yatırım ortamını güçlendirme ve istihdama katkı sağlama vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.