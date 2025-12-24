İstanbul merkezli yürütülen ve dört ayrı şehre yayılan büyük bir uyuşturucu operasyonu, iş ve cemiyet dünyasında yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Fuhuşa Aracılık" gibi ağır suçlamalarla başlatılan soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı. Operasyonun en dikkat çeken detayı ise, perakende sektörünün dev isimlerinden FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan'ın da gözaltına alınanlar arasında bulunması oldu. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarla suç ağının önemli isimleri adalete teslim edildi.

Mahmut Uğur Ziylan yasaklı madde ve fuhuş kıskacında

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar, uyuşturucu ticaretiyle fuhuş organizasyonlarının iç içe geçtiği karmaşık bir yapıyı işaret ediyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Mahmut Uğur Ziylan’ın ismi, yasaklı madde bulundurma, kullanımı kolaylaştırma ve fuhuş suçlamalarıyla dosyada öne çıkıyor. İş dünyasında tanınan bir ismin bu denli ağır suçlamalarla emniyete götürülmesi kamuoyunda geniş yankı bulurken, emniyet kaynakları şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve kullanım aparatlarının ele geçirildiğini bildirdi.

İstanbul’dan Muğla’ya ulaşan eş zamanlı baskınlar

Operasyonun çapı İstanbul ile sınırlı kalmayarak Türkiye’nin turizm ve ticaret merkezleri olan Muğla, Adana ve Antalya’ya kadar genişledi. Koordineli şekilde gerçekleştirilen baskınlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 20’si kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde, aranan şahıslardan birinin halihazırda farklı bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlenirken, firari durumdaki son şüphelinin yakalanması için operasyonların tüm hızıyla sürdüğü ifade edildi. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpekleri eşliğinde yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu madde trafiğini kanıtlayan pek çok delile ulaşıldı.

Tanınan pek çok isim de gözaltına alınmıştı

Gözaltına alınanlar arasında iş dünyasından Mahmut Uğur Ziylan’ın yanı sıra; Hamdi Burak Beşer, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt yer alıyor. Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Yer Sağlama" ve "Fuhuşa Teşvik" suçlarından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edilecek. Savcılığın, örgütlü bir yapı olup olmadığı yönündeki incelemeleri derinleştirdiği öğrenildi.