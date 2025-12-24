Son Mühür - Türkiye genelinde medya ile dizi ve film sektöründen isimlerin de yer aldığı uyuşturucu soruşturmasının kapsamı genişledi. Soruşturma kapsamında son olarak yapımcı Timur Savcı hakkında işlem yapıldı.

Jandarma operasyonuyla gözaltı

Timur Savcı’nın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Kan ve saç örneği alınacak

Soruşturma kapsamında Savcı’dan biyolojik materyal olarak kan ve saç örneği alınacağı, ardından ifade işlemleri için savcılığa götürüleceği kaydedildi.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen 2025/265190 numaralı dosya kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 190 ve 191’inci maddeleri uyarınca işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında şüphelinin gözaltına alındığı, biyolojik numune alınmasının ardından ifade işlemleri için savcılıkta hazır edileceği ifade edildi. Soruşturmanın gizlilik ve titizlikle sürdüğü vurgulandı.