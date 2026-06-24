Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partili emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, özellikle Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimin sonucunda Karadeniz kıyılarındaki Dron-İHA tehdidin arttığını belirterek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Bekayı sağlayacak projeler öncelikli olmalıdır

Çevre ülkelerde yaşanan çatışmaların asitmetrik tehdit unsurları ile karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarılardan bulunan CHP’li Yankı Bağcıoğlu, dinamik ve süratli çözümlerin şart olduğunu belirterek, “Rusya - Ukrayna arasında her gün yüzlerce İHA atışı gerçekleştirilmektedir. Kontrol dışı uçuş ihtimali yüksek olsa da gerekli tedbirler alınmak zorundadır.

Sürekli ikaz ettiğimiz ve gündeme getirdiğimiz gibi çevre bölgelerimizde yaşanan hibrit savaşın asimetrik tehdit unsurları ile artık doğrudan karşı karşıya kalabiliriz. Savunma Sanayi Yönetimi başta olmak üzere milli güvenlik anlayışında bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Acil ve kritik tehditler dinamik ve süratli çözümleri gerektirir. Bekayı sağlayacak projeler öncelik almalıdır” şeklinde konuştu.

“Yabancı bayraklı gemi trafiğinin faaliyetleri yakından izlenmelidir”

Son olarak, konuyla ilgili değerlendirmelerine devam eden Bağcıoğlu, yabancı bayraklı gemi trafiğinin yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Erken ihbar ve tespitlere yönelik tedbirler ivedilikle artırılmalı, zafiyet gösterilmemeli, caydırıcılık sağlanmalı; Karadeniz’deki çatışma ve kaos ortamından yararlanmaya çalışabilecek devlet veya devlet dışı oluşumlara fırsat verilmemelidir. Hangi ülkeden veya yurtiçinden gönderilme ihtimalinden bağımsız olarak, tüm kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır.

Küçük İHA ve dronların ülke içinden fırlatılma ihtimali de göz önünde bulundurularak, kolluk kuvvetleri gerekli önlemleri almalıdır. Bu tehdit konusunda toplumsal farkındalık sağlanmalıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kritik tesis ve bölgelerde denizden güvenliği sağlamalı, yabancı bayraklı gemi trafiğinin faaliyetleri yakından izlenmelidir”