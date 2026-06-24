Son Mühür - Sabah saatlerinde Düzce’de meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Gümüşova olan 3,1 büyüklüğündeki sarsıntı saat 08.46’da kayıtlara geçti. 11,32 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli endişeye yol açarken, sarsıntı özellikle Hendek ile İstanbul’un bazı noktalarında da hissedildi.

24 Haziran'da hangi şehirlerde deprem oldu?

08:46:16 40.8293 30.8512 5.3 -.- 3.4 3.3 BEYLICE-HENDEK (SAKARYA)

07:56:33 39.1672 28.2288 12.5 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:24:52 39.3858 40.6280 7.5 -.- 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)

07:05:06 38.9688 26.0028 13.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

05:27:27 39.2322 29.0273 5.8 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

05:14:41 37.6303 29.7763 5.0 -.- 2.6 -.- TASPINAR-YESILOVA (BURDUR)

05:00:00 39.2280 28.1215 7.8 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:57:54 40.1793 31.7683 5.0 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

04:32:14 37.8503 26.9920 14.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:19:46 38.0322 28.9608 19.7 -.- 1.3 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)

04:12:41 40.7970 27.4660 8.5 -.- 1.4 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG)

04:10:32 39.1865 27.7643 12.9 -.- 1.8 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)