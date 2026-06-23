Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden koltuğa dönüşü anlamına gelen mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel ve arkadaşlarının ısrarla vurguladığı detay, en geç 45 güm içinde olağanüstü kurultayın toplanmasıydı.

Özel kanadı ilk hamlesinde Parti Meclisi'nde 28 ismin istifasını Genel Merkez'e sunarak, yeterli sayının altına düşen PM sonrası olağanüstü kurultay toplanır çağrısında bulunmuştu.

Kurultay delegelerinin çağrısı...



Tedbir kararı olduğu için olağanüstü kurultaya gidilemeyeceğini savunan Genel Merkez'e karşı Özgür Özel kanadının ikinci imzası, 830 kurultay delegesinin olağanüstü kurultay çağrısını içeren imzası oldu.

CHP'nin olağanüstü kurultaya gidip gitmeyeceğinin tartışıldığı süreçte Genel Merkez, olağan kurultay takvimi için düğmeye bastı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın Eylül ayında başlayacak olağan kurultay takvimi duyurusu yapmasının ardından gazeteci yazar Şamil Tayyar süreci değerlendirdi.

CHP'de direniş sürdükçe...



Özgür Özel'in yeni parti kurma çabasını olağanüstü kurultaya endekslediğini hatırlatan Şamil Tayyar,

''CHP Sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay sürecini Eylül’de başlatacaklarını duyurdu.

Bu durumda büyük kurultay en erken 2027 baharına kalır.

Oysa Kılıçdaroğlu, 4/5 ay içinde büyük kurultayı toplayacaklarını söylemişti.

Sanırım, Özel ve arkadaşları CHP içindeki direnişlerini sürdürdükçe kurultay takvimi ileriye atılıyor.

An itibarıyla mutlak butlan kararı da Yargıtay’a gönderilmedi.

Haliyle Yargıtay’ın adli tatile gireceği 20 Temmuz’dan önce temyiz başvurusunu görüşmesi beklenmiyor.

Özel, Yargıtay’dan karar beklediğinden olsa gerek, CHP’den ayrılış için Temmuz sonunu işaret etmişti.

Bu karşılıklı hamleler, kimi avantajlı hale getirir bilmiyoruz ama yeni parti hedefi kurultay sürecine endekslenirse zaman Kılıçdaroğlu’na fayda sağlar'' mesajı verdi.