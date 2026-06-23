Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili, partisinden istifa ettiğini zehir zemberek bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Milletvekili, istifa gerekçesi olarak CHP’nin tarihi değerlerini değil, genel merkez düzeyindeki bazı isimlerin kişisel ikbal hırslarını ve parti içindeki tasfiye hareketlerini gösterdi. Meclis'teki koltuk dağılımı da bu istifa ile birlikte değişiyor.

"Geçmişin rövanş sahnesi olamaz"

İstifa kararının arkasında partinin tabanına ya da ideolojisine yönelik bir kırgınlık bulunmadığını belirten Sakarya Milletvekili, doğrudan parti yönetimindeki üst düzey isimleri hedef aldı. Türkiye’nin mevcut siyasi atmosferde akla ve sükûnete ihtiyacı olduğunu vurgulayan vekil, CHP'nin bir kişinin bitmek bilmeyen kişisel hesaplaşmalarına alet edildiğini savundu.

Atatürk’ün mirasına vurgu yapılan açıklamada, parti içi yönetim anlayışına şu sözlerle sert eleştiriler yöneltildi:

"Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır."

"Atanmış bir kişinin kişisel hesaplaşması"

Açıklamanın en dikkat çekici bölümlerinden birini ise parti içindeki tasfiyeler ve siyasi entrikalar oluşturdu. Milletvekili, seçimle değil de atama yoluyla göreve gelen ismin, kendi varlığını sürdürmek uğruna partiyi kutuplaşmaya sürüklediğini iddia etti.

Topluma umut olması gereken bir yapının bu tarz iç çekişmelerle yıpratılmasına göz yummayacağını ifade eden Sakarya Milletvekili, "Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet’in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir" diyerek üyelikten resmen ayrıldığını ilan etti.

