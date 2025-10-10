Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK), Türkiye'nin Karadeniz'de keşfedip ürettiği yerli doğal gazın uluslararası pazarlara açılmasını sağlayacak kritik düzenlemeleri hayata geçiriyor. EPDK'dan yapılan resmi yazılı açıklamada, yerli gazın sadece boru hatları aracılığıyla değil, aynı zamanda sıvılaştırma tesisleri (LNG) vasıtasıyla işlenerek küresel enerji piyasalarına ihraç edileceği belirtildi. Bu stratejik adım, Türkiye'nin enerji ticaretindeki rolünü güçlendirmeyi ve özellikle özel sektör ile kamu şirketleri açısından doğal gaz ithalatı ve ihracat süreçlerini hızlandırarak ticaret hacmini artırmayı hedefliyor. Bu yeni düzenlemeler, Türkiye'nin enerji fazlasını ekonomiye kazandırma vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kanun değişiklikleri sonrası yönetmelikte son aşama

EPDK, bu önemli dönüşümü sağlamak amacıyla, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılan kapsamlı değişikliklerin ardından yönetmelik çalışmalarında son aşamaya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli yürütülen bu mevzuat değişikliği çalışmaları, doğal gaz piyasasının işleyişini temelden etkileyecek nitelikte. Hazırlanan ve kamuoyunun görüşüne sunulan mevzuat değişiklik taslakları, EPDK’nın internet sitesinde yayımlandı. Piyasanın ve ilgili kamuoyunun katkılarını almak üzere bu taslaklar, 24 Ekim 2025 tarihine kadar 15 gün süreyle görüşe açık tutulacak. Bu süreç, düzenlemelerin piyasa gerçekleriyle uyumunu sağlamayı amaçlıyor.

Yeni faaliyet alanları ve depolama teşvikleri

Mevzuat değişiklik taslaklarının en önemli başlıklarından biri, Kanun değişikliği ile doğal gaz piyasasına yeni bir faaliyet türü olarak eklenen doğal gaz sıvılaştırma (LNG) faaliyetine odaklanıyor. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen tüzel kişilerin lisans başvuru koşulları ile hak ve yükümlülükleri bu düzenlemelerle netleştirilecek. Bu adım, Karadeniz gazının sıvılaştırılarak tankerlerle uluslararası pazarlara sevk edilmesinin önünü açacak hukuki zemini oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye'nin enerji güvenliği için kritik öneme sahip doğal gaz depolama yatırımlarının teşvik edilmesi de düzenlemelerin bir diğer odak noktası. Bu kapsamda, depolama tesislerinin üçüncü tarafların erişimine açılma kuralına ilişkin düzenlemelerde, Bakanlık görüşü alınarak Kurul tarafından istisnalar belirlenmesine yönelik hükümler getiriliyor. Bu teşvik mekanizmalarıyla, Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini maksimize etme ve piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklılığını artırma hedefleniyor. Yayımlanan bu taslaklar, sadece Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'ni değil, aynı zamanda bununla bağlantılı dört farklı mevzuatı kapsayan kapsamlı değişiklikler içeriyor.