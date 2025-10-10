Son Mühür- Küresel ekonomik kriz Türkiye’de birçok şirketi iflasın eşiğine getirirken, Isparta merkezli mobilya üreticisi Yamanev Mobilya da bu zincire katıldı. Türkiye’nin önde gelen mobilya firmalarından biri olan şirket, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Ekonomik darbozun etkisi

Son dönemde Türkiye’de küresel ekonomik dalgalanmaların etkisi işletmeler üzerinde giderek daha fazla hissediliyor. Birçok şirket mali zorluklar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyip iflas başvurusunda bulunurken, Yamanev Mobilya da bu süreçten nasibini aldı.

Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi

Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yamanev Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için 3 aylık geçici mühlet süresi tanıdı. Mahkeme, şirketin mali durumunu denetlemek ve yeniden yapılandırma sürecini takip etmek üzere konkordato komiseri olarak Alpaslan Boşgelmez’i atadı.

Gelecek süreç

Verilen geçici mühlet süresince Yamanev Mobilya’nın mali tabloları ve borç ödeme planı incelenecek. Sürecin başarılı geçmesi durumunda şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve alacaklılarıyla uzlaşması hedefleniyor.