“Taşacak Bu Deniz” dizisinin çekimleri için Trabzon’a giden ünlü oyuncu Deniz Baysal, Karadeniz’de geçirdiği günlere dair samimi açıklamalarda bulundu. Doğası, kültürü ve insanıyla bölgeden etkilendiğini dile getiren Baysal, Trabzon deneyimini “unutulmaz” sözleriyle anlattı.

Karadeniz’in ruhu Deniz Baysal’ı etkiledi

Çekimler sırasında Karadeniz coğrafyasını yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Baysal, bölgenin taşıdığı kültürel mirasa dikkat çekti. Ünlü oyuncu, “Burası çok güzel ve çok kıymetli bir merkez. Günümüzde üretim giderek azalıyor. Toprağa dokunmuyor, el işi yapmıyor, atalarımızdan gelen değerleri yeterince öğrenmiyoruz. Bu yüzden burası beni gerçekten çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

“Doğası, insanı, yemekleri bambaşka”

Trabzon’un yalnızca doğal güzellikleriyle değil, insan yapısıyla da kendisinde iz bıraktığını söyleyen Baysal, Karadeniz mutfağına da ayrı bir parantez açtı. Bölge insanının sıcaklığı ve sofraların zenginliği karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirtti.

“3 yıldır kilo almak için uğraşıyordum”

Samimi açıklamalarında özel hayatına da değinen Baysal, uzun süredir kilo almakta zorlandığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Burada olmaktan çok mutluyum. Doğası, insanı, yemekleri gerçekten çok güzel. Trabzon’da 4 kilo aldım. Üç yıldır bunun için uğraşıyordum” diyerek Karadeniz mutfağının kendisi üzerindeki etkisini gülümseyerek anlattı.

Setten geriye güzel anılar kaldı

Taşacak Bu Deniz dizisinde “Esme” karakterine hayat veren Deniz Baysal, Trabzon’daki çekimlerin hem mesleki hem de kişisel anlamda kendisine çok şey kattığını vurguladı. Oyuncu, Karadeniz’e dair anılarını uzun süre unutamayacağını dile getirdi.