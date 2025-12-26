Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla rektum kanseri teşhisi aldığını duyurarak sağlık mücadelesini kamuoyuyla paylaşmıştı. Düzenli spor yapan ve sağlıklı yaşam tarzıyla tanınan Vahapoğlu’nun bu açıklaması, takipçileri ve sevenleri arasında büyük yankı uyandırmıştı.

“Sağlıklı yaşıyorum ama başıma geldi” mesajı

Teşhis sürecini açık yüreklilikle anlatan Vahapoğlu, erken tanının önemine dikkat çekerek kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı. Kendi deneyimini farkındalığa dönüştürmek isteyen ünlü sunucu, sağlıklı yaşamın tek başına yeterli olmayabileceğine dikkat çekmişti.

Kolonoskopiyle gelen teşhis

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda süreci anlatan Vahapoğlu, okulların açıldığı gün yaptırdığı kolonoskopi sonucunda rektum kanseri olduğunu öğrendiğini belirtmişti. İlk şoku atlattıktan sonra tedavi sürecine başladığını aktaran Vahapoğlu, üç kür kemoterapiyi tamamladığını ve süreci moralini yüksek tutarak geçirdiğini ifade etmişti.

“Güçlüyüm ve iyileşeceğime inanıyorum”

Vahapoğlu, paylaşımında hastalığa karşı psikolojik yaklaşımının da altını çizerek, ortaya çıkan tümörü bir düşman olarak görmediğini, tedaviyle tamamen temizleneceğine inandığını dile getirmişti. Bu sözleri, takipçilerinden yoğun destek mesajları almasına neden olmuştu.

Ameliyat bir hafta ertelendi

Rektum kanserine yönelik ameliyatının 23 Aralık’ta gerçekleştirileceğini daha önce duyuran Vahapoğlu, son paylaşımıyla operasyon tarihine ilişkin yeni bir gelişmeyi açıkladı. Ünlü sunucu, ameliyatın robotik cerrahi yöntemiyle yapılmasının planlandığını belirtmişti.

Enfeksiyon nedeniyle erteleme kararı

Vahapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, geçirdiği bir üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle ameliyatın bir hafta ertelendiğini duyurdu. Boğaz enfeksiyonu tespit edildiğini söyleyen Vahapoğlu, KBB ve anestezi ekipleriyle yapılan değerlendirme ve kan tahlilleri sonrası antibiyotik tedavisine başlandığını aktardı.

“Risk almamak için ertelendi”

Ameliyatın güvenli şekilde yapılabilmesi için erteleme kararı alındığını belirten Vahapoğlu, bu sürecin tamamen tedbir amaçlı olduğunu ifade etti. Ünlü sunucu, tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiğini ve sağlık durumunun yakından takip edildiğini vurguladı.