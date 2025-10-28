Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da Türk vatandaşlarına ve Türkiye kökenli işletmelere yönelik şiddet olaylarının ardından polis, saldırı planladığı öne sürülen bazı kişileri gözaltına aldı. Yetkililer, operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında beyzbol sopalarının da bulunduğunu belirtti. Gözaltına alınanların sayısı ise açıklanmadı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Podgoritsa Polis Müdürlüğü Güvenlik Dairesi ekipleri, önceki gece M.J. adlı vatandaşımıza düzenlenen saldırının ardından sahadaki güvenlik durumunu yakından izleyerek sosyal medyada şiddet ve nefret söylemi içeren paylaşımlarla ilgili yoğun önlemler aldı.

Bu kapsamda sahada koordineli operasyonlar yürütülmüş ve şiddet eylemi hazırlığında oldukları değerlendirilen birkaç Karadağ vatandaşı karakola götürülmüştür. Zabjelo semtinde, ‘Komanka’ binası yakınlarında saldırı amaçlı hazırlanan çok sayıda beyzbol sopasına el konulmuştur” ifadeleri yer aldı.,

Polis ayrıca vatandaşları şiddetten uzak durmaları yönünde uyararak, “Halkın can ve mal güvenliği önceliğimizdir. Her türlü yasa dışı davranış titizlikle takip edilecek ve sorumlular yargı önüne çıkarılacaktır” açıklamasını yaptı.

Podgoritsa’da gerginlik artıyor

Geçtiğimiz cumartesi akşamı, Zabjelo semtinde Türk vatandaşlarının da karıştığı bir olayda bir kişi bıçakla yaralanmıştı. Bu gelişmenin ardından bölgede Türk vatandaşlarına karşı protesto ve şiddet eylemleri artmıştı.

Karadağ Hükümeti’nden vize kararı

Yaşanan olaylar ve bazı radikal Karadağlı siyasetçilerin Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklamaları, ülkede tansiyonu yükseltti. Karadağ hükümeti, artan güvenlik endişeleri nedeniyle Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak durdurduğunu duyurdu.