Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 28 Ekim 2025 günü saat 10.54’te meydana geldi. Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

İzmir dahil çevre iller sallandı

Deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. İzmir’in kuzey ilçelerinde vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

AFAD’dan açıklama

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 10.54’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar sokaklara çıktı

Deprem sonrası özellikle Balıkesir ve İzmir’de bazı vatandaşlar sarsıntının ardından binalardan dışarı çıktı.