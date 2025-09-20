Son Mühür- Karaburun Yarımadası’nda doğa savunucuları ve yurttaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılanan Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş.'nin Rüzgar Enerji Santrali (RES) Kapasite Artışı Projesi için "ÇED Olumlu" kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada kritik bir aşamaya gelindi. İzmir 4. İdare Mahkemesi'nde 2025/29 Esas numarasıyla görülen davada bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Raporda, projenin birçok açıdan ciddi çevresel tehditler barındırdığı ve “ÇED Olumlu” kararının iptal edilmesi gerektiği ifade edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: “ÇED OLUMLU KARARI İPTAL EDİLMELİDİR”

16 Mayıs 2025 tarihinde mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda; flora, fauna, orman, ziraat, elektrik mühendisliği ve ornitoloji disiplinleri üzerinden yapılan değerlendirmelerde proje hakkında verilen “ÇED Olumlu” kararının eksik, yetersiz ve doğaya zarar verici nitelikte olduğu belirtildi.

Raporda özellikle şu bulgulara dikkat çekildi:

Proje alanı; “Özel Çevre Koruma Bölgesi”, orman, mera ve tarım arazileri ile içme suyu havzaları içinde kalıyor.

41 yeni türbinin kurulmasıyla birlikte habitat kaybı, parçalanma, göç yollarının kesilmesi ve yaban hayatın tehdit altına girmesi kaçınılmaz hale geliyor.

Türbin alanlarının büyük bölümü kızılçam ormanları içinde ve 1. derece yangına hassas bölge sınırlarında bulunuyor.

Projenin gerçekleşmesi halinde 202.437 m² bitki örtüsü yok olacak; bu durum bölgedeki arıcılık, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini doğrudan etkileyecek.

RES’lerin aşırı yoğunlukta planlandığı, orman yollarının yetersiz olduğu ve yeni yolların açılmasıyla orman bütünlüğünün bozulacağı vurgulandı.

Enerji nakil hatlarına dair bilgiler ÇED dosyasında yer almıyor. Gürültü, elektromanyetik alan (EMF), yangın riski gibi konular yeterince analiz edilmemiş.

SİVİL TOPLUM VE YEREL HALK AYAĞA KALKTI

Davaya Karaburun Haseki Tepeboz, Merkez ve Abarseki muhtarlıkları müdahil oldu.

Karaburun Sivil İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, projenin bölgedeki tarım, hayvancılık ve biyoçeşitliliğe telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği ve Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi kararlarına aykırı olduğu belirtildi.

YARIMADA TAŞIMA KAPASİTESİNİ AŞTI: TÜRBİN SAYISI 128’E ULAŞACAK

Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. halihazırda 87 türbin işletiyor. Yeni projeyle bu sayı 128’e çıkarılmak isteniyor. Türbinlerin mahallelere dağılımı ise şöyle:

12 Merkez Mahalle,7 Yaylaköy,7 Parlak,6 Küçükbahçe, 4 Tepeboz,3 Bozköy,1 Saip, 1 Hasseki

Sivil inisiyatifler ve mahalle muhtarlıkları, bu yoğunlaşmanın biyoçeşitliliği tehdit ettiğini, kırsal nüfusun yaşam alanlarını daralttığını ve geleneksel tarım-hayvancılık faaliyetlerini sona erdirdiğini vurguluyor.

Yasal Süreçte Son Durum

28 Aralık 2022: ÇED süreci başlatıldı.

18 Eylül 2023: Proje, İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından ele alındı.

6 Eylül 2024: Bakanlık, projeye “ÇED Olumlu” kararı verdi.

Şubat 2025: Bilirkişi keşfi gerçekleştirildi.

Mayıs 2025: Bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

10 Eylül 2025: Lodos Enerji’nin talebi üzerine ek bilirkişi raporu sunuldu.

Eylül 2025: Mahkemenin kararı bekleniyor.

Ne Olacak?

İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin vereceği karar, sadece Karaburun değil, Türkiye genelinde benzer doğa ve enerji yatırımları arasında denge kurulmasına dair önemli bir örnek teşkil edecek.

Karaburun’un taşıma kapasitesinin çoktan aşıldığını belirten yerel halk, "Yarımada’nın geleceği için bu projeye hayır diyoruz!" diyerek kamuoyuna çağrıda bulunuyor.