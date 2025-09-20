TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, geçen hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor’a 1-0 mağlup olarak sezonun 4’üncü maçında 2’nci yenilgisini aldı.

5’inci hafta mücadelesinde İzmir temsilcisi, kendi sahasında güçlü rakibi Ankara Demirspor’la karşı karşıya gelecek.

Maçın detayları

Karşılaşma 21 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Aliağa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Mücadelenin hakemliğini Birkan Altındaş üstlenecek.

Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada, Aliağa FK sahasında kazanarak hem moral hem de puan avantajı elde etmek istiyor.

Kupadaki gollü zafer moral oldu

Lig maçındaki mağlubiyetin ardından moral arayan Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur’unda Bornova 1877 takımını deplasmanda 6-0 mağlup ederek tur atladı.

Polat Çetin: “Çıkışa geçeceğiz”

Teknik Direktör Polat Çetin, kupa zaferinin ardından yaptığı değerlendirmede ligde de toparlanacaklarına inandığını belirtti.

Çetin, “Oyuncularımız sahada büyük bir özveri gösterdi. Taraftarımızın desteğiyle Ankara Demirspor karşısında kazanıp çıkışa geçeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Rakip Ankara Demirspor formda

Başkent temsilcisi Ankara Demirspor, ligde geride kalan 4 haftada topladığı 7 puanla üst sıralarda yer alıyor. Formda bir rakiple karşılaşacak olan Aliağa FK’nın, sahasında göstereceği performans merakla bekleniyor.