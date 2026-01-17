Son Mühür- Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Karaburun ilçesinde Roma Dönemi’ne ait arkeolojik buluntuların yer aldığı bir alanın 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine karar verdi. Karar, Kurul’un 17 Aralık 2025 tarihli ve 20672 sayılı toplantısında alındı.

Tescil edilen alanın konumu ve niteliği

Tescil kararı, Karaburun ilçesi Salman Mahallesi Karaalan Mevkii sınırlarında yer alan, tapuda 160 ada 27 parsel numarasıyla kayıtlı ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ham toprak vasıflı taşınmazın bir bölümünü kapsıyor. Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu alanın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığı hükme bağlandı.

Roma Dönemi’ne tarihlenen buluntular tespit edildi

Alana ilişkin ilk arkeolojik tespitlerin, Karaburun Yüzey Araştırması Başkanı Prof. Dr. Çiler Çilingiroğlu tarafından yapıldığı belirtildi. Ardından Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleştirilen detaylı çalışmalarla sit sınırları belirlendi.

İncelemelerde, MS 1–4. yüzyıllara tarihlenen Roma Dönemi’ne ait Seramik parçaları, Pithos (büyük depolama küpleri), Künk (pişmiş toprak borular), Çatı kiremitleri tespit edildi.

2863 sayılı kanun kapsamında koruma

Kurul kararında, alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı vurgulandı. Bu doğrultuda, Kanun’un 7. maddesi uyarınca taşınmazın ekli paftada gösterilen kısmının “kısmen 3. derece arkeolojik sit” olarak tescil edilmesine karar verildi. Sit tescil fişi ve sit paftasının da uygun olduğu ifade edildi.

Tapuya şerh ve imar planı süreci

Karar kapsamında:

Tapu Müdürlüğü’nün, taşınmazın tapu sicil kayıtlarına “kısmen 3. derece arkeolojik sit” şerhini işlemesi ve belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi vermesi,

Taşınmaza yönelik koruma amaçlı imar planlarının, 2863 sayılı Kanun’un 17. maddesi uyarınca hazırlanması, hüküm altına alındı.

Geçiş dönemi koruma esasları belirlenecek

Koruma amaçlı imar planları tamamlanana kadar, alandaki uygulamalara esas olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların Kurul’a sunulmasına da karar verildi.

Bu kararla birlikte Karaburun’daki Roma Dönemi izleri, yasal koruma altına alınarak bilimsel ve kültürel açıdan güvenceye alınmış oldu.