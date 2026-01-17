Son Mühür/Merve Turan- İzmir Şehir Tiyatroları, sömestir tatilinde çocuklar ve gençleri tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturuyor. 21 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek festival kapsamında Don Kişot–Çağdaş Bir Masal, Soytarılar Okulu ve Şehirler Yollar Hikâyeler adlı oyunlar sahnelenecek.

Sömestir festivali başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ara tatili dolu dolu geçirmeyi isteyen minik ve genç izleyiciler için özel bir program hazırladı. 21 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Sömestir Festivali, çocuklar ve gençlerin hayal gücünü geliştirmeyi, yaratıcı düşünme becerilerini desteklemeyi ve tiyatro deneyimiyle unutulmaz anılar biriktirmelerini hedefliyor.

Festivalin programı ve oyunlar

Festivalde sahnelenecek oyunlar arasında Don Kişot – Çağdaş Bir Masal, Soytarılar Okulu ve Şehirler Yollar Hikayeler yer alıyor.

Don Kişot – Çağdaş Bir Masal: 21, 24, 25 ve 28 Ocak tarihlerinde İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Soytarılar Okulu: 24 ve 25 Ocak tarihlerinde sahnelenecek. Şehirler Yollar Hikâyeler: 30, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sahnesi’nde gösterilecek.

Her oyun, yaş grubuna uygun olarak seçilmiş içerikleriyle çocukların sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Ara tatili sadece dinlenme değil, aynı zamanda eğlenceli ve öğretici bir kültür deneyimine dönüştürme fırsatı sunuyor.

Bilet ve detaylı bilgi

Oyunlar hakkında detaylı bilgiye izmirsehirtiyatrolari'nın resmi adresinden ulaşılabilir. Biletler ise kultursanatbilet.izmir.bel sitesi ve İzBBŞT bilet gişelerinden temin edilebiliyor.