21 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. İzmir’in Karaburun ilçesinde bulunan antik tersane ve liman yapılarının yer aldığı alan hakkında koruma kararı verildi. Roma, Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntıların olduğu bölgenin bir kısmı 1. derece, bir kısmı ise 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edildi.

Karaburun’da tarihi liman kalıntıları!

Karaburun ilçesi Kösedere Mahallesi Boyabağı Mevkii’nde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları sonucunda önemli tarihi bulgular ortaya çıkarıldı.

Prof. Dr. Çiler Çilingiroğlu başkanlığında yapılan Karaburun Arkeolojik Yüzey Araştırması çerçevesinde ilk kez tespit edilen alanda, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde inceleme ve haritalama çalışmaları gerçekleştirildi.

Antik tersane ve gemi çekek yerleri!

İncelemeler sonucunda Roma, Geç Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenen olası antik tersane, liman yapıları, gemi çekek yerleri ve mimari kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

Bölgede bunların dışında Hellenistik Dönem’den Osmanlı Dönemi’ne kadar uzandığı değerlendirilen çok sayıda taşınabilir kültür varlığına rastlandığı ifade edildi.

Alanın bir bölümüne 3. derece sit kararı!

Koruma Kurulu tarafından alınan karar neticesinde, daha önce 1. derece arkeolojik sit olarak tescillenen alanın doğusunda bulunan bazı parsellerin de 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine karar verildi.