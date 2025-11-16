Son Mühür / Alper Temiz - Karaburun Sivil İnisiyatif, muhtarlıklar, İzmir Büyükşehir ve Karaburun belediyeleri tarafından İzmir 4. İdare Mahkemesi'nde açılan 2025/29 Esas sayılı davada 4 Şubat 2025'te keşif yapıldı, 16 Mayıs'ta sunulan bilirkişi raporu projenin habitat kaybı, parçalanma ve biyoçeşitlilik tehdidi yaratacağını belirtti. 10 Eylül'deki ek rapora 30 Eylül'de Lodos A.Ş. itiraz etti, bilirkişileri kötü niyetli bulup yürütmenin durdurulması reddini ve yeni heyet istedi. Bakanlık 6 Ekim'de raporu eksik-hatalı görerek yeniden inceleme talep etti.

Ekolojik kırılma ve çelişki vurgusu

Bilirkişi raporları, 41 türbinin kuş göç yolları üzerinde habitat kaybına, orman-mera-tarım alanlarında parçalanmaya yol açacağını, kümülatif etkilerin yarımadayı türbin çiftliğine çevireceğini, IUCN tehlike altındaki türleri tehdit edeceğini, yol inşası ve bitki örtüsü sıyrılmasıyla geri dönüşsüz zarar vereceğini kaydetti. Proje alanı Özel Çevre Koruma Bölgesi, içme suyu koruma alanı içinde, yangın riski yüksek, enerji nakil hattı ÇED dışı. Bakanlık kendi hazırlattığı 2022 Biyolojik Çeşitlilik Raporu'nu kaynak gösterirken itirazıyla çelişti. Yarımada'nın yüzde 61'ini kiralayan şirket mevcut 87 türbini 128'e çıkaracak, 8 mahalleyi etkileyecek. Sivil inisiyatif yönetim planı olmadan yatırımların talan boyutunu büyüttüğünü, yürütme durdurması beklediklerini belirtti