Son Mühür/ Beste Temel- İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW) İzmir Şubesi, kadınların ekonomik hayattaki katılımını ve toplumsal alandaki etkisini artırma misyonuyla düzenlediği geleneksel 3. BPW İzmir Zirvesi'ni bu yıl bir kez daha gerçekleştiriyor. 20 Kasım 2025 tarihinde, katılımın ücretsiz olduğu yarım günlük bu önemli etkinlik, iş dünyasının önde gelen isimlerini İzmir İstinye Art Pervasız Sahne’de ağırlayacak. Geçen yıl 550 katılımcı ile başarı yakalayan zirveye bu sene 650'den fazla kişinin katılması bekleniyor.

Zirve teması: “Evet mümkün: Değiş, dönüş, güçlen” vizyonu

BPW İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Şendinç, amaçlarının daha geniş kitlelere ulaşarak, daha fazla kadına ilham vermek, vizyon kazandırmak ve ekonomik hayata katılımlarını somut olarak güçlendirmek olduğunu belirtti. Zirve’nin ana temasının “Evet Mümkün: Değiş, Dönüş, Güçlen” olarak belirlendiğini ifade eden Şendinç, bu üç aşamalı yaklaşımla hedeflerini detaylandırdı:

Değiş: Bireysel ve kurumsal alışkanlıkların sorgulanması yoluyla yeni kapılar açmak.

Dönüş: Bu değişim kıvılcımlarını, ölçülebilir hedeflerle kalıcı bir kültüre evrilmesini sağlamak.

Güçlen: İş birliği, görünürlük ve somut çıktılar aracılığıyla kadınların etki kapasitesini ve dayanıklılığını artırmak.

İzmir’e kapsayıcılık çağrısı: Herkes davetli!

Şendinç, zirvede yer alacak konuşmacıların, kadınların güçlenmesine ve ekonomiye katkısına inanan, fırsat eşitliği için çalışan, teknoloji ve yaratıcılığı önemseyen toplum liderleri, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri olacağını vurguladı.

BPW İzmir Başkanı, zirveye sadece kadınları değil, tüm İzmirlileri davet ederek önemli bir kapsayıcılık çağrısı yaptı: "Eşitlik misyonumuz doğrultusunda, büyükanne, büyükbabaları, gençlerimizi, kadınlarımızı ve erkeklerimizi ötekileştirmeden, kimseyi kıyıda bırakmadan bu ilham verici ve dönüştürücü zirveye bekliyoruz. Katılımın ücretsiz olduğu bu özel etkinliğimize tüm İzmirlileri davet ediyoruz."