Son Mühür/Seçil Ünlü- Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), son dönemde hem veteriner tıbbi ürünlerin kullanımı hem de akademik kadrolara yapılan atamalar üzerinden yürütülen karalama kampanyalarına karşı sert bir açıklama yayımladı. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu imzasıyla paylaşılan bildirilerde, kamuoyunda infial yaratmaya yönelik asılsız iddiaların bilimsel gerçeklerle ve devletin denetim mekanizmalarıyla bağdaşmadığı vurgulandı.

Dijital takip sistemleri ile ilaç yönetiminde sıfır hata vizyonu

Veteriner tıbbi ürünlerin piyasaya arzı ve kullanımı hakkında sosyal medyada yayılan spekülasyonlara yanıt veren TVHB, Türkiye’nin bu alanda Avrupa standartlarında bir dijital altyapıya sahip olduğunu hatırlattı. 5996 sayılı Kanun çerçevesinde 2018 yılından bu yana titizlikle işletilen İlaç Takip Sistemi (İTS), Aşı Takip Sistemi (ATS) ve Elektronik Reçete Sistemi sayesinde, her bir doz ilacın serüveni anlık olarak izleniyor. Hammadde tedarikinden üretim bandına, ecza depolarından kliniklere ve nihayetinde son kullanıcıya kadar uzanan süreç, dijital bir zırh ile korunuyor.

Akılcı ilaç kullanımı ve denetimlerin sıkı markajı

Elektronik reçete sisteminin sadece bir kayıt aracı değil, aynı zamanda halk sağlığını koruyan stratejik bir filtre olduğunu belirten konsey, özellikle antibiyotik ve narkotik içerikli ürünlerin kullanımındaki hassasiyeti paylaştı. Yazılan her reçete; hayvanın türü, kilosu, yaşı ve hastalığın klinik tablosuyla dijital ortamda eşleştiriliyor. Bilimsel verilerle uyuşmayan, ekonomik gerçeklikten uzak veya gereksiz doz aşımı içeren talepler sistem tarafından anında saptanarak denetime konu ediliyor. Türkiye genelindeki binlerce klinik, hastane ve hayvancılık işletmesi, bu sıkı takip ağının bir parçası olarak yılda en az bir kez, riskli görülen durumlarda ise ani baskınlarla denetlenerek suistimallerin önüne geçiliyor.

Akademik liyakat ve disiplinler arası bilimsel yetkinlik

TVHB’nin bir diğer önemli gündem maddesi ise Karabük Üniversitesi bünyesindeki dekanlık atamalarına yönelik eleştiriler oldu. Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerine veteriner hekim kökenli akademisyenlerin atanmasını "meslek etiği" üzerinden tartışmaya açmanın bilimsel bir cehalet olduğunu ifade eden birlik, atanan isimlerin akademik geçmişine dikkat çekti. Mikrobiyoloji ve tıbbi biyokimya gibi temel bilim dallarında uluslararası başarıları olan, rektör yardımcılığı ve dekanlık gibi yönetsel tecrübelere sahip profesörlerin, meslek etiketleri üzerinden hedef alınmasının akademik nezaketle bağdaşmadığı ifade edildi.

Sağlık Bilimleri bir bütündür

Sağlık eğitiminin temelini oluşturan anatomi, fizyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi disiplinlerin veteriner hekimlik eğitiminin de omurgasını oluşturduğu gerçeği, yapılan açıklamada geniş yer buldu. Dekanlık makamının bir unvan değil, idari bir sevk ve idare görevi olduğu hatırlatılırken, tıp dünyası ile veteriner hekimliğin ortak bilimsel paydada buluşmasının halk sağlığı için bir kazanç olduğu vurgulandı. TVHB, meslektaşlarının akademik liyakatlerini gölgelemeye çalışan her türlü dezenformasyona karşı hukuki ve toplumsal düzlemde mücadelesini sürdüreceğini, bilim dışı spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek kamuoyunu sağduyuya davet etti.