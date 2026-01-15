Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgeleri parçalı ve çok bulutlu geçecek. Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur görülecek, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak. Yağışların Karabük’ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, ayrıca sis ve pus hadiseleri görülebilecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin altında seyredecek.
İstanbul'a 2 gün boyunca kar yağacak
Meteoroloji uyarısının ardından AKOM’dan yeni bir bilgilendirme geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul için kar alarmı verildiği bildirildi. AKOM, hafta sonu hava sıcaklıklarının düşeceğini ve iki gün boyunca kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Pazar günü başlayacak dondurucu soğuklara kar yağışı da eşlik edecek. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar ani bir şekilde düşüş gösterecek ve kar yağışı pazartesi günü de etkisini sürdürecek.
AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1–3°C üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Ancak hafta sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın yeniden etkili olmasıyla birlikte sıcaklıkların 3–5°C birden düşerek kış değerlerinde seyretmesi beklenmektedir."
15 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
BURSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
RİZE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu