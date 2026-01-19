Son Mühür/ Osman Günden - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Bornova Belediyesi tarafından Kızılay Mahallesi’nde hayata geçirilen Kent Kasap’ın açılışı için geldiği Bornova’da bir dizi incelemede bulundu. Karabat, ziyaret kapsamında belediyenin son iki yılda uygulamaya aldığı sosyal projeleri yerinde gördü, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Kent Market, Kent Bostanı, Kent Lokantası ve Akıllı Şehir Yönetim İnovasyon Merkezi’ni ziyaret eden Karabat, ekonomik sıkıntılara karşı CHP’li belediyelerin halkın yanında yer aldığını ifade ederek Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür etti.

Program örgüt ziyaretiyle başladı

Karabat, Bornova programına CHP Bornova İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı. Ziyarette Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve partililer yer aldı. Burada yapılan buluşmada Karabat, partililerle bir araya geldi, partiye yeni katılan üyelere rozet taktı ve örgüte mücadele çağrısı yaptı.

Sosyal belediyecilik uygulamaları sahada incelendi

Karabat’ın ilk durağı Bornova Merkez’de bulunan Celal Altınay Kent Market oldu. Marketi gezen Karabat, ürünleri inceledi, vatandaşlarla sohbet etti ve projeye ilişkin görüşleri dinledi.

Ardından Türkiye’nin en büyük kent bostanı olarak hayata geçirilen EVKA-4 Kent Bostanı ziyaret edildi. Kendilerine ücretsiz tahsis edilen parsellerde doğal yöntemlerle ve yerel tohumlarla üretim yapan kadınlarla bir araya gelen Karabat, bu tür çalışmaların hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir işlev üstlendiğini ifade etti.

Pazarda ekonomi konuşuldu

Karabat, Kızılay Mahallallesi Kent Lokantası’nı da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Program kapsamında Atatürk Mahallesi Pazaryeri gezildi. Esnaf ve yurttaşlarla yapılan görüşmelerde ekonomik sıkıntılar ve beklentiler dile getirildi.

Ziyaretler sırasında Karabat, özellikle dar gelirli yurttaşların yaşamını kolaylaştıran sosyal projelerin önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini vurguladı.

Bornova’nın “dijital ikizi” incelendi

Bornova Belediyesi’nin dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında kurulan Akıllı Şehir Yönetim İnovasyon Merkezi de programda yer aldı. Merkezde incelemelerde bulunan Karabat’a, Başkan Ömer Eşki tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, akıllı şehir uygulamalarıyla kaynak kullanımında verimlilik sağlandığı ve hizmet süreçlerinin hız kazandığı aktarıldı.

Karabat: “Bornova’da sosyal belediyeciliğin güçlü örnekleri var”

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Özgür Karabat, Türkiye’de derinleşen ekonomik tablo karşısında CHP’li belediyelerin halkın yanında durduğunu belirtti.

Karabat, “Bornova’da sosyal belediyeciliğin somut ve güçlü örnekleriyle karşılaştık. Kent Market, Kent Lokantası, Kent Bostanı ve dijital dönüşüm çalışmaları doğrudan vatandaşın yaşamına dokunan projeler. Bu zor dönemde halkın yükünü hafifleten bu çalışmalar nedeniyle Bornova Belediyesi’ne ve Başkanımız Ömer Eşki’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Eşki: “Bornova’da kimse yalnız bırakılmadı”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise sosyal belediyeciliği temel bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti. Eşki, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar yurttaşları her geçen gün daha fazla zorluyor. Bornova Belediyesi olarak kimsenin yalnız kalmaması için çalışıyoruz. Sosyal projelerimizle hem dar gelirli yurttaşların sofrasına katkı sunuyor hem de dayanışmayı büyütüyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat’ın bu çalışmaları yerinde incelemesi bizim için değerli” dedi.