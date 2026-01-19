Son Mühür / İzmir’in metal sektöründen kötü haber geldi. Son dönemde kentte faaliyet gösteren sanayi firmaları hakkında art arda konkordato kararları açıklanırken, bu sürece bir şirket daha eklendi. İzmir merkezli metal ve inşaat alanında faaliyet gösteren bir şirket hakkında da geçici mühlet kararı alındı.

High Tech Profil Metal İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, şirket vekili tarafından yapılan konkordato başvurusu üzerine yargı süreci başlatıldı. Dosyayı inceleyen İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Ocak 2026 tarihli ara kararında, İcra ve İflas Kanunu’nun 286’ncı maddesinde öngörülen belgelerin eksiksiz şekilde sunulduğunu tespit etti. Mahkeme, 7101 sayılı Kanun’la değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 287/1 maddesi uyarınca, şirket hakkında 8 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verilmesine hükmetti.

Konkordato komiseri görevlendirildi

Geçici mühlet süresince şirketin mali durumunun incelenmesi amacıyla yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi Bünyamin Sinci, inşaat mühendisi Yavuz Özer ile hukukçu öğretim üyesi Yaşar Can Göksoy geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Komiserler, şirketin mali yapısını, borç-alacak dengesini ve konkordatonun başarı ihtimalini değerlendirecek.

8 yıl önce kurulmuştu…

2018 yılında Çiğli’de kurulan High Tech Profil Metal, metal ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketin çalışma alanları arasında demir ve çelikten mamul tüp, boru ve içi boş profillerin imalatı ile metal yapı ve konstrüksiyon ürünlerine yönelik üretim ve mühendislik hizmetleri bulunuyor.