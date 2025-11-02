Son Mühür/ Merve Turan- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yerel yönetimler diplomasisi çerçevesinde önemli bir görevi yerine getirdi. Başkan Kınay, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK)’nin (Council of Europe Congress of Local and Regional Authorities) Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen 49. Genel Kurulu'na, Türkiye Ulusal Heyeti'nin aktif bir üyesi olarak katılım sağladı. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen yerel yöneticilerin bir araya geldiği bu kritik platformda, küresel ve yerel düzeyde karşılaşılan temel sorunlar derinlemesine masaya yatırıldı.

Strazburg gündeminde demokrasi ve iklim krizi öne çıktı

Avrupa Konseyi Genel Kurulu toplantılarının ana gündem maddeleri arasında, çağımızın en acil konuları yer aldı. Katılımcılar, özellikle demokrasi, hukukun üstünlüğü, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, iklim değişikliği ve afet yönetimi stratejileri üzerinde yoğunlaştı. Bunun yanı sıra, kentlerdeki sosyal dengenin sağlanması amacıyla konut politikaları ve genç nüfusun karar alma süreçlerine katılımının artırılması gibi konular da tartışıldı. Başkan Kınay, Ulusal Heyet, Siyasi Grup ve Komisyon toplantılarında aktif rol alarak, yerel yönetimlerin demokratik direncinin artırılması ve iklim krizine karşı şehirlerin adaptasyon yeteneğinin geliştirilmesi hususlarında Türkiye'nin deneyimlerini ve görüşlerini uluslararası platforma taşıdı. Kınay, kentlerde şeffaf, katılımcı ve eşitlikçi bir yönetim anlayışının hayati önem taşıdığını özellikle vurguladı.

Cumhuriyet Coşkusu Strazburg'a taşındı

Genel Kurul çalışmalarının sona ermesinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye Ulusal Heyeti üyeleri, Türkiye’nin Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder’in daveti üzerine, T.C. Strazburg Daimi Temsilciliği'nde bir araya geldi. Bu özel kutlama töreninde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir," şeklindeki temel ilkesi bir kez daha yüksek sesle anıldı ve Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılık mesajı verildi.

Başkan Kınay: "Atatürk'ün emaneti en büyük sorumluluğumuzdur"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Strazburg'daki Cumhuriyet kutlamalarına ilişkin duygularını ve sorumluluk bilincini dile getirdi. Başkan Kınay, yaptığı değerlendirmede, "Cumhuriyetimizin 102. yılını uluslararası bir platformda kutlarken, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak ve bunları korumak, bizim için en büyük sorumluluktur," ifadelerini kullandı. Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi temel Cumhuriyet ilkeleriyle biçimlenen bir yerel yönetim modelini daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını belirten Kınay, "Cumhuriyetin aydınlık fenerini her alanda yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz," diyerek ulusal değerlere olan bağlılığını yineledi.