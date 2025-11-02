Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşüne kapı aralayacak mutlak butlan ihtimalinin şimdilik ortadan kalkmasıyla gözler 28-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurultaya çevrildi.

Özgür Özel'in tek genel başkan adayı olarak katılmasına kesin gözüyle bakıldığı kurultayda asıl heyecan PM ve YDK listelerinde olacak.

6 Nisan kurultayında PM için çıkardığı anahtar listesi delinmeyen Özgür Özel'in 28-30 Nisan kurultayı için çıkartacağı anahtar listelerde yer alabilmek için kıyasıya bir rekabet şimdiden başlamış durumda.



İzmir'de kimlerin adı öne çıkıyor...



Özgür Özel'in PM için anahtar listesinde yer almasına kesin gözüyle bakılan dört isim olduğu konuşuluyor.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in bu dönem için de onay aldığı belirtilirken, İzmir Milletvekili Ednan Arslan ismi de öne çıkmış durumda.

PM için İzmir'den konuşulan diğer bir isim CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu. Onbaşıoğlu'nun Deniz Yücel'in desteğiyle anahtar listeye girmesi bekleniyor.



İzmir'de PM için bu üç ismin dışında öne çıkan diğer bir isimse Fulya Akçay.

Deniz Yücel'in il başkanlığı döneminde İl Sekreteri olarak görev yapan, 28.Dönem Milletvekili 12.Sıra adayı ve Narlıdere Belediye Başkan aday adayı olan Fulya Akçay'a referans olacak olan ismin İzmir siyasetinin bir parçası olmayı başaran Malatya Milletvekili Veli Ağbaba olduğu konuşuluyor.



Murat Bakan'ın durumu belirsiz...



Gölge Kabine'de İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın yeni dönemde PM için durumu belirsizliğini koruyor.

Cemil Tugay'ın soğuk baktığı Bakan'ın liste dışı kalmasının sürpriz olmayacağını düşünenlerin sayısı az değil.

Potansiyel adaylar arasında ismi geçen Çağdaş Kaya ve Uğur Yıldırım isimlerinin Cemil Tugay'ın vetosuna takıldığı belirtiliyor.

Yüksek Disiplin Kurulu için Ekincan Aksoy için onay çıktığı konuşulurken Özkan Tice'nin bu dönem liste dışı kalmasının kuvvetli ihtimal olduğuna dikkat çekiliyor.

CHP lideri Özgür Özel'in 28-30 Kasım kurultayı sonrası şu an 22 olan MYK üye sayısını 15'e düşüreceği konuşuluyor.