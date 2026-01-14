Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve altyapıyı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla Karabağlar’da yürüttüğü çalışmalara hız verdi. Bozyaka bölgesinde trafik yükünü azaltması hedeflenen Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu’nda asfalt serimi aşamasına geçildi.

Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında açılacak yaklaşık 1 kilometrelik yeni yolun, bölgedeki alternatif güzergâh ihtiyacına önemli katkı sağlaması planlandı.

1,5 kilometrelik yağmur suyu hattı

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Sarıyer Mahallesi’nden geçen Dostluk Bulvarı güzergâhında 1,5 kilometrelik yeni yağmur suyu hattı inşa edildi. Mevcut altyapının yetersiz kaldığı noktalarda kanal hatları yenilenerek kapasite artırıldı.

Yapılan düzenlemelerle, ani ve yoğun yağışlarda yağmur sularının kontrollü biçimde toplanması, güvenli şekilde deşarj edilmesi ve atık su sistemine aşırı yük binmesinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Su baskını riskine karşı güçlendirme

Altyapı yatırımıyla bölgede yaşanabilecek su baskınlarının azaltılması ve yol ömrünün uzatılması hedeflendi. Yağmur suyu ve kanal hatlarının ayrıştırılmasıyla sistemin daha sağlıklı işlemesi için kalıcı bir düzen kuruldu.

Kısa sürede trafiğe açılacak

Asfalt serimi ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu’nun kısa süre içinde trafiğe açılması planlandı. Yeni yolun, Karabağlar’da ulaşımı rahatlatması ve Bozyaka bölgesinde alternatif bir aks oluşturması bekleniyor.