Son Mühür/Merve Turan- Türkiye’nin ihracatı 2025 yılında yüzde 4,5 artışla 261,7 milyar dolardan 273,4 milyar dolara yükselirken, Ege Bölgesi aynı dönemde sınırlı bir performans sergiledi. Bölgenin ihracatı yüzde 0,6 artışla 43,4 milyar dolardan 43,7 milyar dolara çıktı. Bu sonuçla Ege Bölgesi, Türkiye genelindeki ihracat artışından yeterli pay alamadı.

Bakanlık verileri yayımlandı

Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet illerine göre açıkladığı 2025 yılı ihracat istatistiklerine göre İzmir, Manisa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak’ın toplam ihracatı 43,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bölgenin 2024 yılı aralık ayındaki 3 milyar 872 milyon dolarlık ihracatı ise 2025 aralığında yüzde 2,7 düşüşle 3 milyar 768 milyon dolara geriledi.

Altı il milyar dolar eşiğini geçti

Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa, Denizli, Balıkesir, Aydın ve Muğla, 2025 yılında ihracatta 1 milyar dolar sınırını aşan iller oldu. İzmir ve Manisa’da ihracat düşüş gösterirken, diğer yedi il yılı artışla kapattı.

İzmir ihracatta üçüncü sırada

Ege İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre İzmir, 2025 yılında 23 milyar 614 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan üçüncü il oldu. Ancak bu rakam, 2024’teki 23 milyar 833 milyon dolarlık seviyenin yaklaşık yüzde 1 altında kaldı. İzmir ihracatında kimya sektörü 2 milyar 126 milyon dolarla ilk sırayı alırken, çelik-demir ve demir dışı metaller 1 milyar 542 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 1 milyar 271 milyon dolarlık katkı sağladı.

İhracat artışında lider Afyonkarahisar

Afyonkarahisar, 2025 yılında yüzde 17,4’lük artışla ihracatını 710 milyon dolardan 834 milyon dolara taşıyarak Ege Bölgesi’nde ihracat artış oranı en yüksek il oldu. Mermer ağırlıklı ihracatıyla öne çıkan ilin, 2026 yılında 1 milyar dolar hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Manisa’da düşüş elektrik-elektronikten kaynaklandı

Manisa, 2025 yılında 7,4 milyar dolarlık ihracatla Ege Bölgesi’nde İzmir’in ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Ancak il ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 3,5 geriledi. Aralık ayında ihracat yüzde 9 düşüşle 689 milyon dolardan 629 milyon dolara indi. Düşüşte, elektrik-elektronik sektörünün ihracatının 2 milyar 218 milyon dolardan 1 milyar 709 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Denizli’de ihracat yükselişte

Bölgede ilk iki sıradaki illerde gerileme yaşanırken, üçüncü sıradaki Denizli ihracatını yüzde 6,4 artırarak 4,2 milyar dolardan 4,5 milyar dolara çıkardı. Denizli’de elektrik-elektronik sektörü yüzde 16’lık artışla ilk kez 1 milyar dolar sınırını aşarak 1 milyar 19 milyon dolara ulaştı.

Balıkesir ve Aydın hedef büyüttü

Balıkesir, 2025 yılında ihracatını yüzde 5 artırarak 2 milyar 579 milyon dolara taşıdı ve 2,5 milyar dolar eşiğini geçti. Aydın ise ihracatını yüzde 4 artışla 1 milyar 848 milyon dolardan yaklaşık 1 milyar 925 milyon dolara yükseltti. Her iki il de önümüzdeki dönemde daha yüksek hedeflere odaklandı.

Muğla’da su ürünleri öne çıktı

Muğla, yüzde 10’luk artışla ihracatını 1 milyar 403 milyon dolara çıkararak Ege Bölgesi’nde ihracatını en fazla artıran ikinci il oldu. Su ürünleri sektörü, 992 milyon dolarlık ihracatla ilin toplam performansında belirleyici rol oynadı.

Kütahya ve Uşak’ın performansı

Kütahya, 2025 yılında 956 milyon dolarlık ihracatla 1 milyar dolar hedefini 2026’ya erteledi. Uşak ise ihracatını yüzde 6,6 artırarak 471 milyon dolara yükseltti. Aralık ayında yakalanan yüzde 28’lik artışla ihracat 45,7 milyon dolara ulaştı.