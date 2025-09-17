Son Mühür/ Merve Turan - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a derneğe verdiği desteklerden ötürü onursal üyelik beratı takdim etti.

Geniş katılımlı program

Karabağlar Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen programa TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca’nın yanı sıra başkan yardımcıları Ayhan Çorakçı ve Cemal Bilgehan, İzmir’deki çeşitli şube başkanları ve yöneticiler ile Karabağlar Kent Konseyi Başkanı İbrahim Yılmaz katıldı.

“Başkanlarımız mücadele etmeye devam ediyor”

Berat takdiminde konuşan TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, “Derneğimize ve Karabağlar’a verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz. Kendisini ailemize katmış olduk” dedi. Başkanların tüm zorluklara rağmen mücadele ettiğini vurgulayan Koca, “Başkanlarımız var oldukça görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kınay: “Emeğe ve cumhuriyet ilkelerine sahip çıkacağız”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise konuşmasında dayanışma, emek ve hak mücadelesine dikkat çekerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün “eğitim, karanlığa ve yobazlığa karşı savaş” anlayışının bugün de geçerli olduğunu belirtti.

Kınay, “Bu ülkenin değerlerine, emeğe ve cumhuriyet ilkelerine sahip çıkmak için geçmişte bir avuç insan nasıl mücadele verdiyse bugün de aynı kararlılık devam ediyor. Birimizde yaşanan haksızlık hepimizi etkiliyor. Hakkımızı almak için emeğimizden çalanlara karşı hep birlikte dik durmalıyız” dedi.

“Ödül benim için çok değerli”

Kınay, kendisine verilen onursal üyelik beratının kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, “Daha nice güzel birliktelikleri gerçekleştirmeyi diliyorum. Sözümüzü, emeğimizi ve çabamızı büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.