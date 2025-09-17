İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’nun Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Sarıkız’daki mevcut içme suyu kuyularını kapatarak yerine yenilerini açma planı, Manisa kamuoyunda tepkilere neden oldu. Yerel ziraat odaları, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı, şehrin yeraltı su kaynaklarının başka bir bölgeye aktarılmasına karşı duruyor.

Sarıkız bölgesi yıllardır İzmir’e su sağlıyor

1980 yılından beri işletme sahası olarak kullanılan Sarıkız bölgesi, İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yıllık 45 milyon metreküp su temini için kullanılıyor. Bölgede 38 sondaj kuyusu bulunuyor; bunların yalnızca 18’i faal durumda. Kalan 20 kuyu ise verim kaybı ve teknik sorunlar nedeniyle kullanılamıyor.

İZSU, mevcut kuyulardan 6’sının kapatılması şartıyla, aynı sahada 6 yeni kuyu açmak için DSİ’ye başvurdu. Şubat-haziran ayları arasında benzer şekilde 5 kuyu yenilenmişti. Yeni başvurular, bölgedeki tepkilerin yeniden yükselmesine yol açabilir.

Gördes ve tahtalı barajlarında su seviyesi kritik

Gördes Barajı’nda 16 Temmuz 2025 itibarıyla içme suyu temini tamamen durdu. Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi ise kritik eşikte bulunuyor. Bu durum, Sarıkız bölgesini İzmir için yeniden önemli bir alternatif haline getiriyor. Ancak bu bölgeden su çekilmesi, hem uzaklık hem de enerji maliyetleri nedeniyle daha pahalı bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

Yerel temsilciler su kaybına dikkat çekiyor

Ziraat odaları, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, önceki kuyu yenileme projelerine karşı tepkilerini sürdürüyor. Yerel temsilciler, yeni kuyuların açılmasının tarım faaliyetleri ve bölgedeki içme suyu dengesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

Yeraltı suyu seviyeleri izleniyor

Sarıkız bölgesinde iki ayrı gözlem kuyusu üzerinden yeraltı su seviyeleri anlık olarak takip ediliyor. Ani düşüşlerin tespit edilmesi halinde gerekli uyarı ve kısıtlamaların uygulanacağı bildirildi. Gediz Havzası genelinde ise toplam 136 gözlem kuyusundan veri toplanıyor.

Halk tepkisini sosyal medya ve basın yoluyla gösteriyor

Manisalı vatandaşlar, sosyal medya ve yerel basın aracılığıyla tepkilerini dile getiriyor. Bölge halkı, İzmir’in su ihtiyacının farklı kaynaklardan karşılanması gerektiğini savunuyor.