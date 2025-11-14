Son Mühür / Osman Günden - Karabağlar Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir enerji politikalarını güçlendirmek için önemli bir adım daha attı. Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi (CoM) ve Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne (GCoM) taraf olan belediye, şimdi de Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) sürecini başlattı.

Bu kapsamda Belediye Meclis Üyesi ve Çevre Mühendisi Rahile Yeni’nin sunumuyla Meclis Toplantı Salonu’nda bir iç paydaş toplantısı yapıldı. Toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve SECAP veri sorumluları katıldı.

“Farkındalık artık zorunluluk”

Toplantıda konuşan Başkan Helil Kınay, belediyenin tüm süreçlerinde farkındalıkla hareket etmenin önemini vurguladı:

“Hayatımızda yaptığımız her şey farkındalıkla bağlantılı ama çevreyi korumak, enerji ve su tasarrufu gibi uygulamalar artık bir tercih değil, zorunluluk. Her birimin katkısı çok önemli; birimiz eksik olursa sistem aksıyor.”

Kınay, küçük görevlerin bile sürecin devamı açısından kritik olduğunu belirterek tüm personelin bu bilinçle çalışması gerektiğini söyledi.

“Gerçek verilere dayalı bir sistem kuracağız”

Veri yönetiminin süreçteki en kritik unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Kınay, doğru veri takibi olmadan verimli yönetimin mümkün olmadığını belirtti: “Elektrik, su, yakıt, araç kullanımı ve malzeme tüketimi gibi tüm verileri doğru şekilde takip etmeden sağlıklı bir yönetim sağlayamayız. Tüm birimlerimizde gerçek verilere dayalı bir karar alma sistemi kurmayı hedefliyoruz.” Bu sistemle gereksiz iş yükünün azalacağını, kaynak kullanımının verimli hâle geleceğini ve kurumun güvenilirliğinin artacağını dile getirdi.

“Her fikir uygulanabilir, yeter ki doğru projelendirilsin”

Kınay, tüm çalışanları fikir üretmeye davet ederek şunları söyledi: “Her fikir doğru projelendirilirse uygulanabilir ve fark yaratır. Önemli olan veriyi doğru toplamak, paylaşmak ve süreçleri planlı bir şekilde yürütmek.” Bu yaklaşımın yalnızca bugünü değil, 2026 ve sonrası çalışmalarını da güçlendireceğini ifade etti.

2030 hedefleri için veri toplanacak

SECAP süreci kapsamında belediyenin enerji tüketimi, binalar, ulaşım ve atık yönetimi gibi alanlarda kapsamlı veri toplanacak. Bu veriler ışığında 2030 yılına kadar uygulanacak yerel enerji ve iklim eylem planı hazırlanacak.