Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) Çilazmak Dalyanı’nda yürütmeyi planladığı “Dip Tarama Malzemesinin Çilazmak Dalyanı Rehabilitasyonu ve Restorasyonunda Kullanılması” projesinde resmi süreç yeniden ilerliyor. Projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, yönetmeliğin Ek-3 formatına göre hazırlanarak sürece alındı. Mevzuat gereği halkın bilgilendirilmesi ve katılımı için yapılacak toplantının tarihi ve yeri de netleşti.

Halkın görüşü de alınacak

İzmir Çiğli’deki Çilazmak Dalyanı sınırları içinde planlanan çalışma, ÇED Yönetmeliği’nin 9. maddesi kapsamında halkın görüşünü almak zorunda. Bu doğrultuda 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te, Çiğli ilçesi Sasalı Merkez Mahallesi 8 Sokak No:40A adresinde, Halil Kaya’ya ait Uğur’un Kahvehanesi ve çevresinde “Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılım Toplantısı” yapılacak. Toplantıda proje kapsamı, kullanılacak dip tarama malzemesinin nereye ve nasıl yerleştirileceği, olası çevresel etkiler ve süreç boyunca izlenecek yöntemler kamuoyuna aktarılacak. Katılımcıların görüş ve önerileri ise ÇED sürecinin resmi tutanaklarına işlenecek.

Projede ne amaçlanıyor?

İZSU tarafından hazırlanan ‘Dip Tarama Malzemesinin Çilazmak Dalyanı Rehabilitasyony ve Restorasyonunda Kullanılması’ isimli proje ile İzmir Körfezi’ndeki sirkülasyon kanalıonda çıkarılacak dip tarama malzemesinin söz konusu dalyanın restorasyonunda kullanılması planlanıyor. Gediz Deltası içinde yer alan projeyle, bölgenin ekolojik niteliğinde korunması, sulak alan ekosistemlerinin iyileştirilmesi, su sirkülasyonunun düzeltilmesi ve yaşam alanlarının yeniden kazanılması gibi amaçlar öne çıkıyor.

Prof. Dr. Doğan Yaşar, projeyi yorumlamıştı

Geçtiğimiz günlerde Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir Körfezi’nde yaklaşık 2 milyon metreküp dip çamurunun dalyanda kullanılmasını öngören projeyi “bilim dışı” sözleriyle eleştirmiş; “Ne kadar derin kazı yaparsan yap gelen su kadar çöküş olur. … Körfezi biz kirletiyoruz. Çiğli Arıtma Tesisi’nden arıtılan su denizi veriliyor, bu çok yanlış. Arıtmadan çıkan suyu tarımda da kullanabilirler. Daha iyi arıtıp bu suyu Gediz ve Menemen’e verin. Körfez her yıl biraz daha kötüye gidiyor. İnsanlar kokudan duramıyor. Atıklarımızı arıtmayıp körfezi foseptik olarak kullandığımız için deniz kirleniyor. Kimse unutmasın burası derya, akvaryum değil! Kirliliği kes, olay bitsin” ifadelerini kullanmıştı.