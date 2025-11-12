Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı Meclis Toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda başkanvekili Zafer Levent idaresinde gerçekleştirildi.

Toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü.

KARABAĞLAR’DAKİ OTOPARK BEDELLERİ TARTIŞMA YARATTI

Karabağlar ilçesinin 3. Etap Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi Mahalleleri ile Aşık Veysel ve Osman Aksümer Mahallelerini kapsayan 106 hektarlık riskli alan sınırında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çerçevesinde bölgesel otopark bedelleri gündeme geldi. Revizyon kapsamında KB-15, KB-16 ve KB-21 numaralı bölgesel otopark alanlarında yapılan değişikliklere bağlı olarak, Otopark Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca yeni otopark bedelleri hesaplandı ve meclise sunuldu. Ancak, AK Parti’li meclis üyeleri Fırat Eroğlu, Özgür Kaner, Ercan Tekin ve Nail Kocabaş, otopark bedellerinin Karabağlar’da önceki yıllara göre aşırı yükseldiğini belirterek önergeye muhalefet şerhi sundu. Üyeler, diğer ilçelerde 19 bin–35 bin TL arasında değişen otopark bedellerinin, Karabağlar’da kapalı otopark planı üzerinden 293 bin–328 bin TL’ye çıkarılmasının adaletsizlik yarattığını savundu. Muhalefet şerhinde ayrıca, bazı bölgelerde otopark harçlarının tahsil edilmesine rağmen otoparkların henüz yapılmadığı, yapılsa dahi mülk sahiplerinden yeniden kullanım ücreti alındığı ifade edildi. Daha sonra mecliste yapılan oylama sonucunda, söz konusu önerge meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

EROĞLU: DAHA ADİL BİR DÜZENDE OTOPARK ÜCRETLERİ ALINSIN

İlgili önerge hakkında konuşan AK Parti Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, “Karabağlar, Seferihisar, Urla, Karaburun’da yapılacak otoparklarla ilgili bedel belirleyeceğiz. Karabğlar’da otoparklar kapalı gözüktüğü için Urla, Aliağa’ya göre çok yüksek bedel belirlenmiş. Karabağlar’da herhangi bir birey inşaat yapmak istediğinde 300 bin gibi bir bedel isteniyor. 19 bin 500 lira ile 5 bin 997 TL arasında bedel isteniyor. Karabağlar’da 15 milyon civarındadır. Ancak Urla’da Aliağa’da daire bulamazsınız. Sosyoekonomik olarak vatandaşlar dezavantajlıyken biz kentsel dönüşümü daha fazla desteklememiz gerekirken Karabağlar gibi bir ilçede 300 bin lira gibi otopark ücreti talep etmek bu işin işlevsel anlamındaki inşaatların da ilerlemesine engel olmuş oluruz. Biz teşvik etmemiz gerekirken biz onları resmen cezalandırıyoruz bu ücretlerle. Karabağlar’da 300 bin bu otopark bedeli. İnşaatı tamamlanmadıysa bile yapı kullanım belgesi almaya gittiğinde 300 bin ödeyecek. Daha adil bir düzende otopark ücretleri alınmasını talep ediyorum” dedi.

YETER: BİZ KARAR VERMİYORUZ, İLGİLİSİ DEĞİLİZ

Otopark bedellerinin belirlenmesinde belediyenin keyfi bir tutum izlemediğini vurgulayarak, sürecin bakanlık yönetmelikleri ve yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütüldüğünü ifade eden CHP Meclis Üyesi Candaş Yeter, “Otopark yönetmeliğine göre hareket edip etmediğimize Sayıştay geldiğinde denetler. Yönetmelik Bakanlığın formalizasyona göredir. Ruhsat almış ve yüzde 25’ini ödemiş nolanlar için eski ücretler geçerli olacak. Emlak vergisi kanunu gereğince belirlenen vergi değeri de buna karar verir. Buna da biz karar vermiyoruz. Karabağlar, Urla arasında tutarsal farklılık varsa bunun da ilgilisi biz değiliz” diye konuştu.

EROĞLU: O ZAMAN İZELMAN’IN İŞLEDİĞİ SUÇ

Belediyenin mevcut kaynaklarına rağmen kentte otopark sorununun çözülemediğini belirten AK Parti Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, “İZELMAN’ın otoparklardan elde ettiği kaç milyar TL parası var ve bu para dururken neden biz otopark sorunu yaşıyoruz. Yapalım otoparkları. Madem Urla’da açık otoparklara 19 bin verecek, Karabağlar’da 300 bin verecek. Otoparklara 500 bin verenlere İZELMAN hisse mi veriyor? Hiçbir şey vermiyor. Bakanlığın o maddelerinde ‘siz o kişilerden bedelleri aldıktan sonra bu kişiler bu alanı kullandığında tekrar ücret alabilirsiniz’ diye yazıyor mu Candaş Bey ilgili maddede. O madde çok açık. İZELMAN’ın işlediği suç o zaman. Hem para alıyorsun hem araba konulduğunda tekrar para istiyorsun. Mükerrer bir ödeme oluyor” dedi.

YETER: HESABIMIZDA 210 MİLYON 615 BİN TL VAR

Toplantıda otopark bedelleri tartışmaları sürerken, CHP Meclis Üyesi Candaş Yeter açıklamalarda bulundu. Yeter, belediyenin otopark hesabında 210 milyon 615 bin TL bulunduğunu belirterek, sürecin İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yönetmelikleri çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

YILDIZ: BEDELLERİ BİZ BELİRLEMEDİK. BELEDİYELER BELİRLEDİ

Asıl tartışmanın otoparkların neden yapılmadığı üzerinde olduğunu belirten AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “Bugün ve önümüzdeki günlerde hayatımıza gelecek bu artışları geriye dönük bir düzenleme yapabilecek miyiz hayır. Yeni bir meclis kararı olacak. Siz dönüşüm yapmak için uğraşılan bir yerde daire başına ortalama bu bedelleri yükleyerek ve 2025 yılı ücreti olarak belirlenmesi ve emlak vergisi düzenlemesinde çıkacak olan yeni düzenleme ile belki de daha da düşecek. Otopark bedelleri alınmasın diye bir tartışma içerisinde değiliz. Biz neden otopark yapılmıyor diye tartıma içindeyiz. Bu bedelleri biz belirlemedik. Belediyeler belirledi” dedi.