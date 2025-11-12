İzmir'de sular durulmak bilmiyor. Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca'nın iddialarına yanıt verdi.

"Polemik yaratmaya yönelik bir değerlendirmedir!"

Keyfi bir fiyatlamanın olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özkan, "İzbeton AŞ yükümlülüğünde bulunan Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı 3. Etap kapsamındaki inşaatların imalat seviyesinin tespiti ve kalan eksik işlerin tamamlanmasına ilişkin bedel tespiti mahkeme tarafından yapılmıştır. İddia edildiği gibi keyfi bir fiyat belirleme söz konusu değildir. İhaleye, iddia edilenin aksine İzmirli firmaları da içeren 8 firma davet edilmiş, 4 firma teklif vermiş ve neticede söz konusu iş için 3.289.500.000,00 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. Önemle belirtmek gerekir ki; İzbeton AŞ tarafından yapılan ikmal ihalesinde belirlenen sözleşme bedeli, gerek yapı yaklaşık birim fiyatlarına göre belirlenen bedelin, gerek mahkeme kararı ile belirlenmiş olan bedelin altında kalmaktadır.



TOKİ tarafından yapılan ihale ile İzbeton AŞ tarafından yapılan ihalenin, sadece bağımsız bölüm sayıları ile mukayese edilmeye çalışılması doğrudan kamuoyunu yanıltmaya, polemik yaratmaya yönelik bir değerlendirmedir. Farklı ihalelerinin doğrudan bağımsız bölüm sayıları ile değerlendirilemeyeceğini teknik eğitim almış olan herkesin bilmesi gerekmektedir. İhale mukayesesi yapabilmek için öncelikle ihaleler kapsamında yapılacak, inşaat alanı, yapı sınıfı bilgilerinin değerlendirilmesi, kullanılacak yapı inşa sistemi (tünel kalıp veya konvansiyonel sistem) mahal listesi, metraj keşif bilgileri, zemin iyileştirme ve altyapı imalatları hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir." dedi.

"Tercih elbette kendisinindir!"

Açıklamalarına devam eden Özkan, "Biz Emlak Konut GYO tarafından Bayraklı’da yine davet usulü ile 6 ay önce yapılmış ihalede imzalanan sözleşme bedelini ve ihalede oluşan TL/m2 maliyet bedelini merak etmekteyiz. (Edindiğimiz bilgiye göre Emlak Konut 28.000 TL/m2 bedel ile sözleşme imzalamıştır. İzbeton AŞ ise ada içi ve ada dışı imalatlar ile birlikte 25.000 TL/m2 bedel ile sözleşme imzalamıştır.)



Sayın mevkidaşım oldukça teknik detay barındıran pek çok konuda ilgili birim tarafından cevaplanmak üzere Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne başvurma imkanına sahipken, kamuoyunda dikkat çekebilmek adına mecliste okumak suretiyle soru sorma hakkını kullanmayı tercih etmektedir. Tercih elbette kendisinindir. Eğer niyeti doğrunun bulunması ve yapılması ise kendisine yakışan kamuoyunun yanlış izlenim edinmesine sebep olacak ve konu özelinde manipülasyona varacak beyanlardan da kaçınmasıdır. Bir mimar olarak yukarıda sayılı onlarca teknik detayı görmemesi imkansızken ‘ballı kaymaklı işler’ tabirleri ile gerçeği sabote etmesinin kendisine sağlayacağı anlık popülariteye kapılarak halkı yanlış yönlendirmesini bizim kendisine yakıştıramadığımızı belirtmek isterim. Ballı kaymaklı işlerin sorulacağı yer Cumhuriyet Halk Partili belediyeler değildir. Adres nettir...

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz balın kaymağın de değil, yerel seçim sonrası merkezi idare tarafından uğradıkları onca engele rağmen halkın yanında olmanın, çözümler üretmenin derdindedir. Tüm olumsuz koşullara rağmen halka derman olma çabasından asla bir adım geri durmayacağımız bilinmelidir." ifadelerini kullandı.