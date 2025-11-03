Karşıyaka Belediyesi, kentsel yaşamı sporla buluşturma hedefi doğrultusunda, Karşıyaka Çarşısı'nın kalbindeki Hergele Meydanı'na geçici bir basketbol potası yerleştirdi. Bu dinamik uygulama, meydandan geçen her yaştan vatandaşı aktif olmaya ve sporu günlük hayatlarına dâhil etmeye teşvik etti. Gün boyunca renkli ve coşkulu anlara sahne olan etkinlikte, isabetli atış yapma başarısı gösteren katılımcılar çeşitli ödüllerle motive edildi.

Harekete geçiren çağrı: Çarşı'da eğlenceli mola

Karşıyaka Belediyesi, tüm yaş gruplarından vatandaşları spora teşvik etme misyonunu yıl boyunca kararlılıkla sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, kentin en işlek noktalarından biri olan Karşıyaka Çarşısı'na hareketli bir hava kattı. Meydana kurulan basketbol potası, alışveriş yapan veya dinlenen vatandaşlara eğlenceli bir mola imkânı sunarak, gün boyu büyük ilgi gördü. Spontane atışlarla hem hareket eden hem de hoşça vakit geçiren Karşıyakalılara, etkinlik kapsamında "Hareket et, sağlıklı yaşa" mesajı güçlü bir şekilde iletildi. Belediye, spor kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle, bu tür dinamik organizasyonların ilçenin diğer uygun noktalarına da taşınmasını planlıyor. Bu yaklaşım, Karşıyaka'nın sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda bir spor ve yaşam merkezi olma vizyonunu destekliyor.

Başkan Ünsal: “Aktif, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için çalışıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, sporu kent yaşamının doğal ve ayrılmaz bir parçası haline getirme kararlılığını yineledi. Başkan Ünsal, "Karşıyaka'da sporu, hayatın merkezine taşıyarak her yaştan hemşehrimizin aktif, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı azimle sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın kolayca ulaşabileceği ve keyif alarak hareket edebileceği alanlar yaratmak, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmek temel hedeflerimizdendir," dedi.

Başkan Ünsal ayrıca, sporun sadece fiziksel faydalar sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda vatandaşların bir araya gelmesini ve sosyalleşmesini sağlayan önemli bir araç olduğuna dikkat çekti. Bu tür buluşmaların ilçenin sosyal dokusunu güçlendirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın bir araya geldiği, spor yaparken eğlendiği bu pozitif etkinlikleri, kısa süre içerisinde ilçemizin farklı meydanlarına ve mahallelerine de yaymayı planlıyoruz. Karşıyaka'nın yaşam kalitesini artırmak için bu yöndeki çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz," şeklinde konuştu.