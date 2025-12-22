Son Mühür / Türkiye’nin süt ve süt ürünleri sektöründeki öncü şirketlerinden biri olan Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., portföyünde yer alan ve Türkiye genelinde yaygın olarak bilinen İçim markasının üreticisi olarak biliniyor. Ak Gıda, İzmir’in Tire ilçesindeki üretim tesisinde gerçekleştirmeyi planladığı peyniraltı suyu işleme faaliyeti kapasite artışı için resmi süreci başlattı. Şirketin Tire Şubesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, günlük 1 milyon 306 bin 450 litre peyniraltı suyu işleme kapasitesine ulaşılması hedeflenirken, proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci için de düğmeye basıldı.

89 milyonluk yatırım

İzmir Valiliği’ne sunulan Proje Tanıtım Dosyası (PTD), Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi doğrultusunda incelendi ve proje kamuoyunun bilgisine sunuldu. Projenin, İzmir ili Tire ilçesi İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi’nde bulunan Ak Gıda Tire Üretim Tesisi’nde hayata geçirilmesi planlanıyor. Yatırımın toplam bedelinin ise 89 milyon 368 bin 740 TL olduğu belirtildi.

Peyniraltı suyu tozu üretilecek

İçim markası başta olmak üzere birçok süt ve süt ürünü markasının üretimini gerçekleştiren Ak Gıda’nın Tire’deki tesisinde halihazırda beyaz peynir, köy ve yöresel peynir çeşitleri, kaşar ve örgü peynir, eritme ve krem peynir, lor, çökelek, süt tozu, tereyağı ve sadeyağ üretimi yapılıyor. Planlanan yeni yatırımla birlikte bu üretim faaliyetlerine peyniraltı suyu tozu üretiminin de eklenmesi öngörülüyor.

Şirket yetkilileri, bu üretim hattında çiğ süt kullanılmayacağını, hammaddenin tamamen peynir üretimi sırasında ortaya çıkan peyniraltı suyundan sağlanacağını bildirdi. Proje kapsamında peyniraltı suyu; pastörizasyon işlemlerinin ardından nanofiltrasyon, evaporasyon ve kristalizasyon aşamalarından geçirilerek yoğunlaştırılacak, daha sonra kurutularak toz haline getirilecek ve paketlenerek satışa sunulacak. Bu süreçle birlikte yıllık 391 milyon 935 bin litre, günlük ise 1 milyon 306 bin 450 litre peyniraltı suyu işlenmesi planlanıyor.