İzmir’in turistik ilçesi Foça’nın sarp bölgelerinden biri olan Yelken kayalıklarında talihsiz bir kaza meydana geldi. Bölgedeki engebeli arazide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen bir vatandaş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki durumu fark edenlerin ihbarı üzerine, kara yoluyla ulaşımın güç olduğu bölgeye hızlı müdahale edebilmek amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri bölgeye sevk edildi.

Yelken kayalıklarında kritik kurtarma operasyonu

Olayın yaşandığı Yelken kayalıkları mevkiine kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı vatandaşın bulunduğu noktaya deniz yoluyla yanaşarak tahliye operasyonunu başlattı. Sarp kayalıkların oluşturduğu zorlu koşullara rağmen profesyonel bir çalışma yürüten ekipler, yaralıyı dikkatli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna aldı. Komutanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tıbbi tahliye operasyonunun başarıyla tamamlandığı ve yaralının güvenli bir alana nakledildiği belirtildi.

Yaralı vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi

Deniz yoluyla gerçekleştirilen hızlı tahliyenin ardından, Sahil Güvenlik botu en yakın karaya ulaşarak yaralıyı hazır bekleyen sağlık personeline ulaştırdı. Kıyıda bekleyen ambulansa alınan vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ivedilikle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin genel sağlık durumuyla ilgili incelemeler sürerken, operasyonun hızı ve etkinliği bölgedeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.