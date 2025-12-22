Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde 3-6 yaş arası çocuklar, Yerel Tohum Merkezi’nde tohum topu yapmayı öğrendi. Ebeveyn Atölyeleri kapsamında anneleriyle birlikte kendi oyuncaklarını üretti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, erken yaşta doğa ve üretim bilinci kazandıran çalışmaların süreceğini vurguladı.

Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinden yararlanan minikler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle Yerel Tohum Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Servislerle öğretmenleri eşliğinde merkezlere getirilen çocuklara, ziraat mühendisleri tarafından yerel tohumların önemi ve sağlıklı gıdaya erişim konusunda bilgi verildi. Minikler, kendi yaptıkları tohum toplarını evlerinde yetiştirmek üzere yanlarında götürdü.

Anneleriyle birlikte üretim yaptılar

Ebeveyn Atölyeleri kapsamında Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde gerçekleştirilen “Dolgu Oyuncak Yapımı” etkinliğinde çocuklar, anneleriyle birlikte kendi oyuncaklarını tasarlayıp üretti. Atölye çalışmasıyla çocukların el becerileri desteklenirken aileleriyle birlikte nitelikli zaman geçirmeleri sağlandı.

Başkan Eşki’den mesaj

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuklara erken yaşta doğa, üretim ve paylaşma bilinci kazandırmayı önemsediklerini belirterek, çocukların toprağa dokunarak yerel tohumun değerini öğrenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Eşki, ailelerin de sürece dâhil olduğu bu tür çalışmaların Bornova’da kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.