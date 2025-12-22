İzmir’in Selçuk ilçesinde, toplumu zehirleyen ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, zehir ticaretinin kökünü kazımayı hedefleyen emniyet güçleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 18 kişilik şebekenin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üç aylık titiz takip eş zamanlı baskın

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, zehir ağını deşifre etmek amacıyla yaklaşık üç ay boyunca sessiz ve derinden bir çalışma yürütecek strateji geliştirdi. Şüphelilerin her adımını izleyen narkotik polisi, zehir trafiğinin merkezindeki isimleri tek tek tespit etti. Çalışmaların geliştirilmesi üzerine Selçuk genelinde belirlenen çok sayıda adrese, şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hedefteki adreslere yapılan ani girişlerle şüphelilerin kaçmasına fırsat verilmedi.

Aramalarda çok miktarda zehirli madde ele geçirildi

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalarda, baskın yapılan ev ve iş yerleri didik didik edildi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, satışa hazır hale getirilmiş çeşitli türlerde ve yüklü miktarlarda yasaklı madde ele geçirildi. Zehirli maddelerin yanı sıra, ticaretin yapıldığını kanıtlayan çeşitli aparatlara da el konuldu. Operasyonun başarısı, Selçuk sokaklarında yakalanan 18 zanlı emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

18 şüpheli tutuklandı

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "zehirli veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla savcılığa çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen 18 zanlının tamamı, mevcut delil durumu ve suçun niteliği göz önünde bulundurularak tutuklandı.