Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Meclisi Aralık ayı meclis oturumunda Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, meclis salonunda Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Uygulamasına ilişkin belediyenin hizmetlerini paylaştı.

Özlem Şenyol Kocaer: Mahalle kimliğini ortaya koymaya çalışıyoruz

Aralık ayı olağan meclis oturumu başlamadan Osman Aksüner Mahallesi ve Esentepe Mahallesi ile ilgili kentsel dönüşüm süreçleri ile ilgili meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulunan Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, “Osman Aksüner ile ilgili sürecimize başlattık. Karabağlar Belediyesi olarak başından itibaren pek çok iş ve işlemi gerçekleştirdik. Bunlardan en önemlisi belediye Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurmak oldu. Doğal afetlere dayanıklı modern ve güvenilir konutlara yeni yaşam alanları sağlamak istiyoruz. Çağdaş şehircilik kurallarına uygun kentsel dönüşüm planını hayata geçirmeyi ve yaşanabilir bir yerleşimi hayata geçirmeyi planlıyoruz.

106 hektarlık riskli alanı öncelikle belediye olarak imar planı çalışması gerçekleştirdik. Alanın konumu stratejik olarak önemli bir noktada bulunmaktadır. Yani bizim havaalanına giden protokol noktasında bulunmaktadır. Konumu itibariyle Osman Aksüner Mahalle’miz kent meydanına ve Kültürpark’a çok yakın bir lokasyonda bulunmaktadır. TÜİK’ten aldığımız verilerde mahallede ciddi bir göç olduğunu görüyoruz. Mahallenin sosyal dokusunun yetersizliğinin temel ihtiyaçlarının karşılanamamasından kaynaklı vatandaşlarımızın mahallelerden uzaklaştığını görüyoruz. Mevcut yapı stoku çoğunlukla konut alanıdır. Plansız, düzensiz ve iskânsız yapıların olduğu bir mahalleden bahsediyoruz. Park alanının yüzde 16 olduğu görülüyor.

Planların onaylandığını açıklamıştık. Türkiye’deki farklı illerde yapılan uygulamaları inceledik. Kentsel dönüşüm komisyonumuzu kurduk. Mevcut durumları değerlendirildi. Ön fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi. Vatandaşlarla bu ofiste iletişim çalışmalarını paylaştık. Aynı zamanda uzman ekipler tarafından saha çalışmalarına başlandı. Sahada oldukça ilerledik. İzmir Kalkınma Ajansı’na bir proje başvurusunda bulunduk ve olur verildi. Yakın zamanda bununla ilgili sonuçları da kamuoyu ile paylaşacağız. Üniversitelerdeki öğrencilerin bize vizyon kattığını biliyoruz, İYTE Mimarlık Bölümü’nün öğrencileri bize hazırladıkları projeleri gönderdiler. Mahalle kimliğini ortaya koymaya çalışıyoruz, yerinde dönüşümü yapıyoruz.”

“Esentepe’nin parselasyon planları onaylandı”

Esentepe Mahallesi’nde başlatılması planlanan süreçle ilgili de konuşan Kocaer şu ifadeleri kullandı: “Bu alanla ilgili tüm yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndadır. Esentepe rezerv alanı 7 hektardır. Şu anda parselasyon planları onaylanmıştır ve tapuda tescil durumundadır. Bununla ilgili yazışmaları gerçekleştirilerek süreci devam ettiriyoruz.”