Son Mühür / Beste Temel - İzmir yerel gündemini değerlendiren televizyon programında Gazeteci Erkan Doğan, Gazeteci Yağmur Daştan ve Tunç Erciyas, özellikle Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılması süreciyle birlikte kentteki sağlık altyapısındaki zafiyetleri ve şehir yönetimindeki kronikleşen sorunları masaya yatırdı.

“Bozyaka Aralık sonunda kapatılıyor, bin personelin akıbeti belirsiz”

Gazeteci Erkan Doğan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya ilişkin edindiği kulis bilgilerini paylaşarak Bozyaka Hastanesi’nin Aralık ayı sonuna kadar tamamen kapatılacağını söyledi. Toplantıda tıbbi cihazlar ve hastane malzemelerinin hangi kurumlara dağıtılacağı, özellikle de yaklaşık bin personelin hangi hastanelere yönlendirileceğiüzerine yoğun görüşmeler yapıldığını aktardı.

Doğan, “Personel okul, kira ve taşınma gibi maliyetlerle karşı karşıya kalabilir. Karabağlar nüfus olarak çok yoğun; vatandaş Yeşilyurt, Şehir Hastanesi veya Tepecik’e yönelmek zorunda kalacak. Bu da ciddi bir sağlık yükü demek. Bozyaka’nın kapanmasıyla İzmir’in kent içi sağlık düzeni zayıfladı.” ifadelerini kullandı.

“1,5 yılda biter mi? Ekonomik koşullar buna izin vermez”

Erciyas’ın “Bu süreç ne kadar sürecek?” sorusunu yanıtlayan Doğan, yıkım ve yeni hastane inşası için planlanan sürenin 1,5 yıl olduğunu ancak mevcut ekonomik şartlarla bunun mümkün görünmediğini vurguladı. Yerine 400 yataklı yeni bir hastane yapılmasının planlandığını, buna karşın Yeşilyurt’un mevcut durumda bile alarm verdiğini söyledi.

Tunç Erciyas, TTB İzmir Şube Başkanı Op. Dr. Lütfi Doğruyol’un daha ağır hasarlı hastaneler varken Bozyaka’dan başlanmasına tepki gösterdiğini hatırlattı.

Erkan Doğan, özellikle Şifa Hastanesi’nin zamanında kolonlarının kesildiği iddiaları ve Basmane Diş Hastanesi’nin riskli yapısı nedeniyle asıl önceliğin bu binalar olması gerektiğini ifade etti.

“Güçlendirilsin mi, yıkılsın mı? Artık net karar verilmeli”

Gazeteci Yağmur Daştan, deprem sonrası Türkiye’nin yeni bir tartışmaya sıkıştığını belirterek, “Güçlendirme mi, yıkım mı? Bu hastalığa yakalandık. Bu konuya net kararlar verilmeli. Yapılar güçlendirilecekse güçlendirilsin, yıkılacaksa yıkılsın; kent hafızası böyle korunur.” dedi.

Daştan, Bozyaka’nın karşısındaki boş arazinin nasıl değerlendirileceği konusunda da henüz bir fikir birliğinin olmadığını ifade etti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün de binası yok

Doğan, tartışmalar sırasında bir diğer kritik konuya dikkat çekti:

“İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün kendisine ait bir hizmet binası yok. Bu da çok acil çözüm bekleyen bir mesele.”

“Tugay kendini anlatamıyor mu?” tartışması

Programda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kamuoyuna projelerini yeterince anlatamadığı yönündeki eleştiriler de gündeme geldi.

Erciyas, Basmane Çukuru ve Konak’taki gökdelen tartışmalarına değinirken, Tugay’ın bu konuda yanlış anlaşıldığını savundu.

Daştan ise kent yönetimine yönelik eleştirilerin arttığını belirterek, çöpler, altyapı ve planlama sorunlarının kentin her noktasında vatandaşın tepkisine neden olduğunu söyledi.

“Yamanlar’da çöp tesisi olmaz” çıkışı

Daştan, Karşıyaka Belediye Meclisi’nde Başkanın, “Yamanlar’da çöp tesisi olmaz” diyerek sert bir çıkış yaptığını hatırlattı. Erciyas ise aynı partiden belediye başkanlarının bile bu konuda uzlaşamadığını ifade etti.

Yağmur Daştan ise sorunun yıllardır süren yapısal bir problem olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’da şehrin ortasında bile modern bertaraf tesisleri kurulabiliyor. Biz global bir kent olmayı hedefliyoruz ama çöplerimizi bile düzgün toplayamıyoruz. Bir İzmirli olarak en temel hakkım temiz bir şehirde yaşamak.”