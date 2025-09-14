Son Mühür/ Osman Günden- İzmir'de, kentsel dönüşüm alanında çığır açan bir yaklaşımla, Karabağlar Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) işbirliğinde "Bütünleşik Risk Temelli Kentsel Dönüşüm" çalıştayı düzenlendi. Bu önemli etkinlik, kentsel dönüşümü sadece binaların yenilenmesi olarak değil, çok boyutlu ve kapsamlı bir süreç olarak ele almayı amaçlıyor.

Karabağlar Belediyesi'ne ait Kibar Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ölçüt Değerlendirme Çalıştayı, farklı kurumların, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetim temsilcilerinin bir araya gelmesiyle bir sinerji yarattı. Açılış konuşmasında Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, bu çok paydaşlı katılımın önemine vurgu yaparak, ilçenin karşı karşıya olduğu zorluklara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini belirtti. Kocaer, Karabağlar'daki 540 hektarlık riskli alanın, 106 hektarlık ikinci riskli alanın ve 7 hektarlık rezerv alanın varlığına dikkat çekerek, bu geniş ölçekli dönüşüm ihtiyacının, yalnızca yapısal değil, sosyal ve ekonomik boyutları da kapsayan bir strateji gerektirdiğini ifade etti. Özellikle kadınların, çocukların ve engellilerin dirençliliğini artıracak projelerin önceliklendirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Uzmanlar, kentsel dönüşümü risk yönetimiyle birleştiriyor

Çalıştayda sunum yapan uzmanlar, kentsel dönüşümün temel dinamiklerini ve yeni yaklaşımın ayrıntılarını paylaştılar. İzmir Kalkınma Ajansı'ndan Ekrem Ayalp, sağlıklı bir dönüşüm süreci için bütünleşik bir yol haritasının elzem olduğunu vurgularken, Karabağlar'da geliştirilen bu modelin diğer belediyeler için de örnek teşkil edeceğini belirtti. UrbanCode'dan Elif Esra Şahin ise afet ve risk yönetimi arasındaki nüanslara değinerek, kentsel dönüşüm sürecinde risklerin potansiyel tehlikelere dönüşmeden kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Şahin'e göre, bu tür çalıştaylar, teorik bilgiyi sahadan gelen yerel verilerle birleştirerek daha uygulanabilir çözümler üretilmesini sağlıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Utku ise İzmir'in depremselliği üzerinden "farkındalık, hoşgörü ve irade"nin kentsel dönüşümdeki kritik rolünü anlattı. Utku, deprem, zemin ve yapı arasındaki ilişkinin doğru anlaşılmasının, güvenli bir şehir inşa etmenin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Başkan Kınay: "Bu çalışmayla İzmir'e örnek oluyoruz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kentsel dönüşümün sadece binaları yıkıp yeniden yapmaktan ibaret olmadığını, yaşam alanlarının ve insan ilişkilerinin de dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Kınay, göreve geldikleri günden bu yana kentsel dönüşüm konusunda attıkları adımları ve kurumsallaşma çabalarını anlattı. İZKA ile birlikte yürüttükleri bu projenin, İzmir'de bir ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayarak, "Bu çalışmayı yürüten ilk belediye olmaktan gurur duyuyoruz," dedi.

Başkan Kınay, "Masa başı çalışmalarımız artık sokağa iniyor," diyerek Osman Aksüner Mahallesi'nde açılan kentsel dönüşüm ofisinin önemine değindi. Bu ofis sayesinde teknik süreçlerin doğrudan vatandaşlarla buluştuğunu ve hak sahiplerinin endişelerinin giderildiğini belirtti. Kınay, nihai hedeflerinin, Karabağlar halkının daha sağlıklı ve güvenli kentlerde, hak ettikleri yaşamı sürmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Bu bütüncül yaklaşım, kentsel dönüşümde yeni bir vizyon sunarak, Karabağlar'ı İzmir için bir model haline getiriyor.